San Bartolomé acerca la vestimenta tradicional canaria a cerca de 200 escolares
El Ayuntamiento de San Bartolomé acerca el patrimonio etnográfico a casi 200 escolares a través de charlas sobre la vestimenta tradicional canaria
El Ayuntamiento de San Bartolomé ha celebrado en la Casa Ajei un ciclo de charlas sobre la vestimenta tradicional canaria, en el que han participado cerca de 200 alumnos y alumnas de 5º de Primaria de centros educativos del municipio.
La actividad, organizada a través del área de Patrimonio, se enmarca en los actos previos al Día de Canarias y tiene como objetivo acercar al alumnado el valor etnográfico de la indumentaria tradicional, así como sus orígenes, características y uso correcto.
Bajo el título ‘Nos vestimos de típicos ¿Cómo podemos hacerlo?’, las charlas permitieron mostrar al alumnado piezas de vestimenta masculina y femenina de los siglos XVIII y XIX. Durante las sesiones también se abordaron los tejidos, las técnicas de confección y la denominación adecuada de cada una de las prendas.
El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, destacó la importancia de acercar el patrimonio a los más jóvenes para garantizar su conservación y transmitir el orgullo por las raíces culturales del municipio.
Por su parte, la concejala de Patrimonio, Alma González, subrayó que la vestimenta tradicional forma parte esencial de la historia canaria y defendió la necesidad de conocerla y respetarla. Además, puso en valor el trabajo de investigación vinculado a la indumentaria, como el desarrollado por Ricardo Reguera.
La concejala de Educación, Estefanía Luzardo, señaló que este tipo de iniciativas permiten acercar el patrimonio cultural al alumnado de una forma didáctica y participativa, reforzando su vínculo con el entorno.
En esta edición participaron escolares del CEIP Ajei y del CEIP Playa Honda, en una propuesta que combina divulgación, tradición y aprendizaje.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de San Bartolomé reafirma su compromiso con la conservación y difusión del patrimonio cultural, utilizando la educación como herramienta para mantener vivas las tradiciones del municipio.
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