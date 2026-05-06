El Ayuntamiento de San Bartolomé ha celebrado en la Casa Ajei un ciclo de charlas sobre la vestimenta tradicional canaria, en el que han participado cerca de 200 alumnos y alumnas de 5º de Primaria de centros educativos del municipio.

La actividad, organizada a través del área de Patrimonio, se enmarca en los actos previos al Día de Canarias y tiene como objetivo acercar al alumnado el valor etnográfico de la indumentaria tradicional, así como sus orígenes, características y uso correcto.

Bajo el título ‘Nos vestimos de típicos ¿Cómo podemos hacerlo?’, las charlas permitieron mostrar al alumnado piezas de vestimenta masculina y femenina de los siglos XVIII y XIX. Durante las sesiones también se abordaron los tejidos, las técnicas de confección y la denominación adecuada de cada una de las prendas.

San Bartolomé acerca la vestimenta tradicional canaria a cerca de 200 escolares / LP/DLP

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, destacó la importancia de acercar el patrimonio a los más jóvenes para garantizar su conservación y transmitir el orgullo por las raíces culturales del municipio.

Por su parte, la concejala de Patrimonio, Alma González, subrayó que la vestimenta tradicional forma parte esencial de la historia canaria y defendió la necesidad de conocerla y respetarla. Además, puso en valor el trabajo de investigación vinculado a la indumentaria, como el desarrollado por Ricardo Reguera.

La concejala de Educación, Estefanía Luzardo, señaló que este tipo de iniciativas permiten acercar el patrimonio cultural al alumnado de una forma didáctica y participativa, reforzando su vínculo con el entorno.

En esta edición participaron escolares del CEIP Ajei y del CEIP Playa Honda, en una propuesta que combina divulgación, tradición y aprendizaje.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de San Bartolomé reafirma su compromiso con la conservación y difusión del patrimonio cultural, utilizando la educación como herramienta para mantener vivas las tradiciones del municipio.