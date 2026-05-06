La Santa Cruz de Los Vélez, en Ingenio, cumple 100 años de historia

La tradicional subida a la Santa Cruz de la Montaña de Los Vélez reunió este martes, 5 de mayo, a niños y niñas de catequesis de la Parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso de Carrizal, familiares, catequistas, vecinos y representantes de los ayuntamientos de Ingenio y Agüimes en una edición marcada por el centenario de este símbolo espiritual y patrimonial. La celebración tuvo este año un significado especial al cumplirse 100 años de la colocación de la cruz en su emplazamiento actual. Su origen se remonta a mayo de 1926, durante una misión religiosa impulsada por los misioneros paúles Ismael Márquez y Epifanio García, que levantaron la cruz como recuerdo de aquella acción evangelizadora. Desde entonces, la Santa Cruz de Los Vélez se ha consolidado como un referente de fe, tradición y memoria colectiva para generaciones de vecinos de Carrizal, La Banda y su entorno.

La caminata partió desde la iglesia a primera hora de la tarde en dirección a la cima de la montaña. El recorrido combinó el sentido religioso de la celebración con la convivencia vecinal y el contacto con el entorno natural. A la llegada, las personas participantes realizaron una ofrenda floral, asistieron a una suelta de palomas, compartieron un momento de oración y cerraron la jornada con una merienda comunitaria.

Participación vecinal e institucional

El acto contó con la presencia de representantes institucionales, cuerpos de seguridad y emergencias, así como personas colaboradoras. El impulsor de la iniciativa, Pedro Gopar, destacó la alta participación registrada y la implicación de quienes hicieron posible la jornada.

El párroco Jesús Vega Mesa, acompañado por el vicario parroquial Yonathan Ravelo Cruz, recordó el significado histórico y espiritual de la cruz y explicó que los misioneros solían colocar estos símbolos en lugares visibles como espacios de fe y encuentro comunitario.

La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, subrayó el valor colectivo de la conmemoración y destacó los 100 años de fe y unión del pueblo. También el primer teniente de alcalde, Rayco Padilla, agradeció el trabajo de la parroquia, de Pedro Gopar y de las personas colaboradoras.

Desde el dispositivo de seguridad, el voluntario de Protección Civil de Ingenio, Siso Olivares, explicó que el operativo tuvo como objetivo garantizar el buen desarrollo de la subida, especialmente en un recorrido con cierta dificultad para algunas personas participantes.

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La Santa Cruz de la Montaña de Los Vélez mantiene así su papel como símbolo de fe, tradición y memoria compartida entre dos municipios y varias generaciones de vecinos.