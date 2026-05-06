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Valleseco lleva su sidra y su manzana a Italia y se une a un concurso internacional

La hoja de ruta del proyecto Cidereu contempla una convocatoria fotográfica internacional para visibilizar paisajes, oficios y tradiciones ligados a la sidra y la manzana

Imagen de archivo de la fiesta de la sidra en Valleseco.

Imagen de archivo de la fiesta de la sidra en Valleseco. / ANDRES CRUZ

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Valleseco participó el pasado fin de semana en el primer encuentro internacional del proyecto europeo CIDEREU (Ciudades Europeas de la Sidra y la Manzana), celebrado en Faenza, en la provincia italiana de Rávena. La representación municipal acudió a través de las concejalías de Desarrollo Local y Participación Ciudadana, con la participación de Rosa Delia Quintana Rodríguez y Javier Arencibia Armas.

Un encuentro con delegaciones de cuatro países

La cita reunió a delegaciones de Italia, Eslovenia, República Checa y España, con presencia de municipios asturianos como Cangas de Onís, Gijón y Nava, además de Valleseco. El objetivo fue intercambiar experiencias y concretar líneas de actuación vinculadas al desarrollo rural sostenible, la innovación agrícola y la conservación del patrimonio cultural asociado a la sidra y a la manzana.

Visitas a iniciativas locales en el territorio anfitrión

Durante las jornadas de trabajo, los representantes conocieron proyectos y actividades del entorno de Faenza, un área con tradición agrícola y vinculada al cultivo de la manzana. El programa incluyó la Sagra della Campagna en Pieve Cesato, la Feria de la Cooperazione y una visita a las instalaciones de la cooperativa frutícola Granfrutta Zani, con el fin de acercarse a la dimensión social, cultural y productiva del territorio.

El encuentro concluyó con la puesta en común de conclusiones y la presentación de una hoja de ruta. Entre las acciones previstas, destaca la organización de un concurso internacional de fotografía centrado en la sidra, la manzana y los territorios vinculados a su cultura y producción, en el que participarán los municipios implicados, incluidos Valleseco, Cangas de Onís, Gijón y Nava, junto al resto de socios europeos.

Encuentro en Italia en el que participó Valleseco.

Encuentro en Italia en el que participó Valleseco. / LP/DLP

Qué es CIDEREU y qué persigue

CIDEREU responde a las siglas de Citizens United for Intangible Heritage of Apple and Cider Culture in Europe y nace de una colaboración consolidada en los últimos años entre ciudades y regiones con una herencia común ligada al cultivo de la manzana y a la producción de sidra. La iniciativa integra a diez ciudades de seis países —España, Francia, Italia, Portugal, Eslovenia y República Checa— dentro de una red de cooperación orientada a promover un modelo de desarrollo más sostenible, inclusivo y participativo.

El proyecto se enmarca en el programa europeo CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) y plantea, entre sus objetivos, la preservación del patrimonio cultural inmaterial, el impulso de la participación ciudadana y la promoción de la igualdad de género, con atención al papel de las mujeres en el medio rural. También incorpora líneas de trabajo sobre relevo generacional y transición ecológica a través de prácticas agrícolas sostenibles y de proximidad.

El municipio sitúa su tradición manzanera en el siglo XIX, cuando se plantaron variedades como la reineta para aprovechar terrenos y combatir la erosión. En la actualidad, Valleseco cuenta con más de 24.000 manzaneros y una producción de sidra en crecimiento, elaborada con manzana cultivada a más de 900 metros de altitud, un factor que el municipio vincula a características específicas del producto.

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En los últimos años, el desarrollo de este sector se ha incorporado a la estrategia local para reforzar la identidad agrícola y el potencial del municipio como destino asociado al turismo sostenible y gastronómico, en un contexto de cooperación europea que ahora se amplía con su participación en CIDEREU.

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