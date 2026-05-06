Valleseco lleva su sidra y su manzana a Italia y se une a un concurso internacional

El Ayuntamiento de Valleseco participó el pasado fin de semana en el primer encuentro internacional del proyecto europeo CIDEREU (Ciudades Europeas de la Sidra y la Manzana), celebrado en Faenza, en la provincia italiana de Rávena. La representación municipal acudió a través de las concejalías de Desarrollo Local y Participación Ciudadana, con la participación de Rosa Delia Quintana Rodríguez y Javier Arencibia Armas.

Un encuentro con delegaciones de cuatro países

La cita reunió a delegaciones de Italia, Eslovenia, República Checa y España, con presencia de municipios asturianos como Cangas de Onís, Gijón y Nava, además de Valleseco. El objetivo fue intercambiar experiencias y concretar líneas de actuación vinculadas al desarrollo rural sostenible, la innovación agrícola y la conservación del patrimonio cultural asociado a la sidra y a la manzana.

Visitas a iniciativas locales en el territorio anfitrión

Durante las jornadas de trabajo, los representantes conocieron proyectos y actividades del entorno de Faenza, un área con tradición agrícola y vinculada al cultivo de la manzana. El programa incluyó la Sagra della Campagna en Pieve Cesato, la Feria de la Cooperazione y una visita a las instalaciones de la cooperativa frutícola Granfrutta Zani, con el fin de acercarse a la dimensión social, cultural y productiva del territorio.

El encuentro concluyó con la puesta en común de conclusiones y la presentación de una hoja de ruta. Entre las acciones previstas, destaca la organización de un concurso internacional de fotografía centrado en la sidra, la manzana y los territorios vinculados a su cultura y producción, en el que participarán los municipios implicados, incluidos Valleseco, Cangas de Onís, Gijón y Nava, junto al resto de socios europeos.

Encuentro en Italia en el que participó Valleseco. / LP/DLP

Qué es CIDEREU y qué persigue

CIDEREU responde a las siglas de Citizens United for Intangible Heritage of Apple and Cider Culture in Europe y nace de una colaboración consolidada en los últimos años entre ciudades y regiones con una herencia común ligada al cultivo de la manzana y a la producción de sidra. La iniciativa integra a diez ciudades de seis países —España, Francia, Italia, Portugal, Eslovenia y República Checa— dentro de una red de cooperación orientada a promover un modelo de desarrollo más sostenible, inclusivo y participativo.

El proyecto se enmarca en el programa europeo CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) y plantea, entre sus objetivos, la preservación del patrimonio cultural inmaterial, el impulso de la participación ciudadana y la promoción de la igualdad de género, con atención al papel de las mujeres en el medio rural. También incorpora líneas de trabajo sobre relevo generacional y transición ecológica a través de prácticas agrícolas sostenibles y de proximidad.

El municipio sitúa su tradición manzanera en el siglo XIX, cuando se plantaron variedades como la reineta para aprovechar terrenos y combatir la erosión. En la actualidad, Valleseco cuenta con más de 24.000 manzaneros y una producción de sidra en crecimiento, elaborada con manzana cultivada a más de 900 metros de altitud, un factor que el municipio vincula a características específicas del producto.

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En los últimos años, el desarrollo de este sector se ha incorporado a la estrategia local para reforzar la identidad agrícola y el potencial del municipio como destino asociado al turismo sostenible y gastronómico, en un contexto de cooperación europea que ahora se amplía con su participación en CIDEREU.