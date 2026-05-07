Agroagaete siembra un plan de 63.000 euros para revitalizar el campo del municipio

La Asociación para el Fomento y Desarrollo Agropecuario de Agaete, Agroagaete, ha presentado un programa de dinamización agrícola integral con un presupuesto de 62.984 euros para reactivar, modernizar y fortalecer el sector primario del municipio. La iniciativa plantea acciones concretas para mejorar la competitividad del tejido agrícola local, profesionalizar su gestión, impulsar la formación y apostar por la innovación y la sostenibilidad.

El plan contempla la incorporación de un gestor administrativo a media jornada, la financiación de una coordinación técnica externa, cursos y talleres agrícolas, una plataforma digital de gestión interna, una web corporativa y nuevas acciones de comunicación para dar mayor visibilidad al campo de Agaete. Desde la asociación destacan que se trata de “una oportunidad real” para dinamizar la agricultura local, generar nuevas oportunidades y asegurar el relevo generacional.

El programa fue presentado al consejero de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, y a su equipo de gestión, en un encuentro en el que participó el equipo directivo de Agroagaete. También asistieron representantes institucionales del municipio, entre ellos la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, y el coordinador técnico de la Agencia de Desarrollo Local, Germán Sosa.

Colaboración con los productores

La asociación valora de forma positiva la acogida de la propuesta y destaca la disposición del Cabildo de Gran Canaria hacia las demandas del sector agrícola local. El encuentro, según Agroagaete, refuerza la colaboración entre administraciones y productores para avanzar en medidas que permitan mejorar la situación del campo en el municipio.

Entre las líneas de actuación previstas figura un programa de formación adaptado a las necesidades actuales del sector, con cursos y talleres dirigidos a agricultores y personas interesadas en la actividad agraria. La iniciativa incorpora también un calendario de experiencias y actividades culturales destinadas a poner en valor el entorno rural y reforzar la conexión entre agricultura, territorio y ciudadanía.

En el apartado de modernización, Agroagaete plantea implantar una plataforma digital de gestión interna, desarrollar una página web con dominio propio y reforzar la presencia de la asociación en redes sociales mediante servicios especializados de comunicación. El objetivo es mejorar la organización, ampliar la proyección del sector agrícola de Agaete y acercar su actividad a la población.

El programa incluye además la cobertura de gastos de funcionamiento necesarios para garantizar la continuidad y eficacia de las acciones propuestas.

Con esta iniciativa, Agroagaete busca consolidarse como un agente clave en la revitalización del sector primario de Agaete, apostando por un modelo agrícola más profesional, resiliente, innovador y conectado con la realidad social y económica del municipio.