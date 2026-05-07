El alcalde de Guía pide perdón tras casi triplicar la tasa de alcohol al volante: "Lo sucedido este lunes no tiene justificación alguna; soy alcalde las 24 horas del día"

El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, pidió perdón al pueblo, a sus compañeros de gobierno y a sus familiares más cercanos durante una declaración institucional sin posibilidades de preguntas celebrada en la Casa de la Cultura este jueves, en la que agradeció la discreción de la oposición, tras conocerse que se enfrenta a un delito penal tras ser denunciado en la noche del lunes por la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana cuando conducía por una calle del municipio casi triplicando la tasa de alcoholemia. "Lo sucedido este lunes no tiene justificación alguna; soy alcalde las 24 horas del día y no voy a escudarme en que se trata de una cuestión personal, porque no lo es", argumentó en su exposición, que trata de cerrar una nueva crisis política interna municipal.

Alfredo Gonçalves, que previamente había mantenido una reunión con sus socios de gobierno para calmar las aguas tras horas tensas, pidió perdón en primer lugar a sus vecinos, "a quienes me debo como alcalde y a los que sé que he fallado". Ahondando en esta idea, reconoció que "lo sucedido este lunes no tiene justificación alguna", y señaló que es el máximo representante del municipio, "y como tal estoy obligado a actuar en todo momento con la dignidad a la que obliga el cargo, no hay excusa".

"Fue un error humano"

El alcalde defendió que no se iba a escudar que en que se trataba de la víspera de su cumpleaños. "Fue un error un humano" y "no calculé las consecuencias". En este sentido, admitió que "lo que sucedió en la noche del lunes no debió pasar nunca y no voy a justificar lo injustificable. Estoy aquí para reconocer mi error y pedir disculpas".

En su intervención en una mesa en solitario, en la que dio lectura a un texto escrito, tuvo palabras también para pedir disculpas a sus compañeros de gobierno, que estaban presentes en el salón, "por el daño que sé que esta situación les ha generado. Soy plenamente consciente de ello y les pido públicamente disculpas y les agradezco el apoyo que me han brindado, que me consta no ha sido fácil por las presiones que han recibido". A su vez, expresó también su agradecimiento a los concejales de la oposición "por su discreción en este asunto y la lealtad institucional mostrada".

En cambio, su tono de voz cambió cuando señaló que "no puedo decir lo mismo sobre algún representante del municipio hermano que, para sorpresa de todos, ha utilizado este delicado asunto como arma arrojadiza con una falta absoluta de lealtad". En este sentido, apuntó que no se había medido "las consecuencias que ello puede conllevar para el mantenimiento de las relaciones institucionales que tenemos, como ciudades hermanas".

La tensa relación con Gáldar

En este caso, se trata de unas declaraciones que realizó el primer teniente alcalde de Gáldar, Julio Mateo, quien durante una entrevista en Noroeste Televisión criticó el mal ejemplo que ha dejado Alfredo Gonçalves, de quien declaró que estaba de fiesta en el sur un lunes "laborable" por la noche y que conducía un coche triplicando la tasa de alcoholemia permitida por la legislación vigente. Mateo señaló que esta noticia es un mal ejemplo que no quiere para su Gáldar, pidiendo a su Partido Socialista (incluso nacional) y a los socios de gobierno que tomaran medidas. "Es un ejemplo malísimo de gestión y de gestión personal", manifestó.

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En su declaración institucional, Gonçalves insititó en su arrepentimiento. Y ratificó que va a continuar "adelante junto a mis compañeros del grupo de gobierno como alcalde", por entender que se han sentado las bases "de un futuro prometedor para Guía y una forma de hacer política diferente". Como también que, entiende, no podría defraudar a quienes les apoyaron. Por último, también tuvo palabras para "las dos personas que más quiero en este mundo", haciendo a alusión directa a su madre y a su hija, "por el dolor que les he causado estos días".