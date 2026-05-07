El alcalde de Santa Lucía resta importancia a la denuncia de PP–AV y acusa al concejal popular de “llevar al juzgado lo que no gana en el pleno”

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, ha restado importancia a la denuncia por presunta prevaricación presentada por PP–AV contra él y cinco concejales de Municipalistas Primero Canarias, así como al recurso contencioso-administrativo anunciado por la misma formación, y ha asegurado estar “absolutamente tranquilo” con todas las decisiones adoptadas. García enmarcó la actuación del Partido Popular en lo que calificó de “oportunismo político”, al sostener que “lo que el concejal del Partido Popular no gana en el debate del pleno, lo lleva al juzgado”, una actitud que, según recordó, “nos lo ha demostrado desde siempre”.

El regidor recordó que, en el mandato anterior, el edil popular ya presentó tres denuncias penales y dos recusaciones contra el entonces alcalde, Santiago Rodríguez, y subrayó que la actual es “mi segunda denuncia” en este mandato, después de la vinculada al Ateneo, que, dijo, “no llegó a nada” y “se quedó en papel mojado porque no hay nada”. Frente a las acusaciones de PP–AV, García defendió la corrección de su actuación administrativa: afirmó contar con un informe del secretario municipal y haber solicitado también un informe a Función Pública, y recalcó que su obligación es “darle cuenta al pleno de la totalidad del expediente”.

El alcalde sostuvo que, con esta nueva denuncia, el concejal del PP lo único que pretende es “hacer ruido, no otra cosa”, y criticó su trayectoria en la oposición. Aseguró que “en el mandato pasado prácticamente no venía a los plenos” y que en el actual “viene a tratar de sacar sangre donde hay un conflicto político, pero no un conflicto de gestión”, marcando así una línea divisoria entre las discrepancias partidistas y la legalidad de las decisiones municipales.

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Clima de confrontación política

García vinculó sus declaraciones con la agenda institucional de la jornada para subrayar cuáles son, a su juicio, las prioridades del grupo de gobierno. Detalló que la mañana había comenzado en Las Palmas en el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, continuó con un acto en Sardina con institutos de cinco de las ocho islas canarias, siguió con la rueda de prensa de presentación de la Feria del Deporte y la presentación de un plan de asfalto, y se completaría con la apertura de la Feria del Libro y una mesa de trabajo del Plan General de Ordenación. “Con eso quiero decir a lo que está destinado el alcalde y el gobierno de Santa Lucía de Tirajana”, apuntó, contraponiendo esa agenda a la estrategia judicial del Partido Popular. Pese al clima de confrontación política, el alcalde reiteró su confianza en las instituciones: “confío en la política y confío también en la justicia”, afirmó, antes de insistir en que está “absolutamente tranquilo con esta denuncia”, convencido de haber “obrado bien” y de que “en breve los tribunales también respaldarán las diferentes decisiones” que ha tomado.