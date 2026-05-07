La Aldea mejora la seguridad del logo turístico de La Marciega tras los daños causados por el viento

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha llevado a cabo una actuación en el barrio de La Marciega para mejorar la seguridad, estabilidad y conservación del logo turístico situado en la entrada del municipio, después de que la estructura se viera afectada por las fuertes rachas de viento registradas en la zona.

La intervención ha sido impulsada mediante un contrato menor a propuesta de la Concejalía de Urbanismo y con el asesoramiento técnico de la Oficina Técnica municipal. El objetivo es adaptar la infraestructura a las condiciones climatológicas del entorno y evitar nuevos daños en el futuro.

Para ello, se ha optado por una solución constructiva con menor resistencia al viento, lo que permitirá reforzar la estabilidad del conjunto y prolongar su durabilidad.

El alcalde de La Aldea y concejal de Urbanismo, Pedro Suárez, explicó que se trata de una actuación necesaria tras comprobar que la solución inicial no era la más adecuada para una zona especialmente expuesta al viento.

Suárez señaló que la nueva propuesta técnica busca una estructura más resistente y mejor adaptada al entorno, con el fin de mantener este elemento en condiciones óptimas durante más tiempo.

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Con esta actuación, el Ayuntamiento asegura que continúa avanzando en la mejora de sus espacios públicos y en la adecuación de infraestructuras municipales, apostando por soluciones más eficaces, sostenibles y seguras.