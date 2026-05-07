Arehucas vuelve a elevar su apuesta por la excelencia con el lanzamiento de Arehucas Single Cask Ruby Finish 2006, una edición exclusiva que se incorpora a su portafolio de manera limitada, y que rinde homenaje al tiempo, la materia prima y la maestría artesanal de la destilería.

Este ron excepcional ha sido añejado durante 17 años en las históricas bodegas de Arehucas, en Arucas, y posteriormente afinado durante 20 meses en barricas de Oporto Ruby, dando como resultado un destilado de gran complejidad, profundidad aromática y marcada personalidad.

Los vinos de Oporto, originarios del valle del Douro en Portugal, se elaboran a partir de variedades tintas autóctonas como Touriga Nacional, Tinta Roriz o Touriga Franca y se caracterizan por un proceso de elaboración único que detiene la fermentación mediante la adición de aguardiente vínico, conservando parte de su dulzor natural.

Arehucas presenta su nuevo Ruby Finish 2006, una edición limitada afinada en barricas de Ruby / LP/DLP

En el caso del Oporto Ruby, su crianza relativamente corta en grandes pipas permite preservar la intensidad del fruto, la frescura aromática y la viveza del color, dando lugar a vinos expresivos, con notas afrutadas y delicados matices de cereza, mora y ciruela madura. Esta huella es la que aporta carácter y singularidad al afinado final de este nuevo ron de Arehucas.

El aguardiente utilizado para la elaboración de Arehucas Single Cask Ruby Finish 2006 procede de cuatro barricas de roble americano cuidadosamente seleccionadas, en las que ha reposado durante diecisiete años antes de pasar al afinado final en barricas de Ruby.

El resultado es un ron elegante y expresivo que destaca por su aroma inicial a roble y caramelo, evolucionando hacia matices de grosellas, vainilla y fruta madura al airearse. En boca se aprecian notas ahumadas, de madera y café, con un final largo y envolvente que refleja el equilibrio entre tradición y experimentación.

Fiel al espíritu artesanal de la marca, todas las botellas de esta edición exclusiva están numeradas y embotelladas a mano en la destilería. Para preservar intacto su vigor aromático, el ron no ha sido sometido a ningún tipo de filtrado y se presenta con una graduación alcohólica de 45º, pensada para los paladares más exigentes y amantes de los grandes rones de guarda.

Con este lanzamiento, Arehucas refuerza su posicionamiento como una de las destilerías de referencia en el panorama nacional e internacional, demostrando, una vez más, que tradición e innovación pueden convivir en un mismo destilado para dar lugar a piezas únicas destinadas a perdurar en el tiempo.