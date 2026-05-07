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ASBA-Primero Canarias exige paralizar las obras en la calle El Toril de Valsequillo por quejas vecinales

La formación solicita una inspección urgente de los trabajos en Rincón de Tenteniguada y denuncia falta de información, problemas de movilidad y dificultades de acceso para servicios esenciales

Obras en el Rincón de Tenteniguada, en Valsequillo.

Obras en el Rincón de Tenteniguada, en Valsequillo. / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El grupo municipal ASBA-Primero Canarias ha solicitado al Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria la paralización cautelar de las obras que se están ejecutando en la calle El Toril, en el barrio de Rincón de Tenteniguada, ante las quejas vecinales por los problemas que, según ha afirmado la formación en un comunicado, están generando los trabajos. Desde el grupo municipal sostienen que los vecinos han trasladado su malestar por «la falta de información previa sobre el alcance de las obras, su duración y las afecciones previstas durante la ejecución de los trabajos».

El concejal Francisco Atta ha registrado un escrito en el consistorio en el que solicita acceso a los expedientes vinculados a la declaración de urgencia, la contratación y la ejecución de la actuación. La formación reclama, además, que se lleve a cabo una inspección urgente para verificar que las obras cumplen con las condiciones técnicas y de seguridad necesarias. ASBA-Primero Canarias también advierte de que la ocupación de la vía pública está ocasionando «serias dificultades de movilidad en la zona», al reducir el espacio de paso y complicar el acceso de vehículos de grandes dimensiones. Entre ellos, señalan servicios esenciales como ambulancias, recogida de residuos o vehículos de suministro.

Más planificación

Aunque la formación reconoce la necesidad de actuar sobre el muro existente para evitar posibles riesgos, insiste en que este tipo de intervenciones deben realizarse «con planificación, transparencia y plenas garantías para la seguridad de los residentes». Asimismo, ASBA-Primero Canarias reclama al Ayuntamiento que informe de forma clara a los vecinos sobre el calendario de ejecución, las medidas de seguridad previstas y las alternativas de acceso mientras se desarrollen los trabajos.

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El grupo municipal afirma que seguirá pendiente de la evolución de las obras para comprobar que se ejecutan conforme a la legalidad y que se respetan «los derechos y la seguridad de los vecinos y vecinas de Rincón de Tenteniguada».

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