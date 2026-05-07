El Ayuntamiento de Mogán suspende la MTB-XCO Pino Seco por falta de la documentación sobre la seguridad

El Ayuntamiento de Mogán ha decidido no autorizar la celebración de la prueba deportiva MTB-XCO Pino Seco Arguineguín, programada para este sábado 9 de mayo, debido a que la organización no presentó la documentación obligatoria para garantizar la seguridad del evento y de sus participantes, incluidos los aproximadamente 100 menores inscritos en las competiciones de escuelas por la mañana. La falta de presentación del Plan de Seguridad y de la declaración responsable incumple la Ley de actividades clasificadas y espectáculos públicos, así como la Norma Básica de Autoprotección, según ha informado la corporación en un comunicado.

Evento recurrente con requisitos claros

La MTB-XCO Pino Seco Arguineguín forma parte del calendario deportivo municipal desde 2022, por lo que la organización "debía conocer los requisitos administrativos y de seguridad necesarios. Sin embargo, la documentación se entregó el martes 5 de mayo, apenas cuatro días antes del evento, y seguía incompleta. Ante esta situación, no habría tiempo material para cumplir con el procedimiento legalmente exigido, por lo que el Ayuntamiento se vio obligado a denegar la autorización", explica el Consistorio.

Prioridad a la seguridad de participantes y público

La Administración local ha subrayado que la decisión responde exclusivamente a criterios de seguridad, con el objetivo de proteger a todos los participantes y al público asistente. Además, reiteró su compromiso con la práctica deportiva segura y recordó que la normativa es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades que solicitan el uso de espacios públicos para actividades deportivas y culturales.

NC-BC solicita la cancelación del festival Streets Nomads

Por su parte, Nueva Canarias-Bloque Canarista ha solicitado la cancelación del festival Streets Nomads programado para los días 8, 9, y 10 de mayo en la Plaza Pérez Gáldos. El concejal, José Javier Romero Alonso, afirma que preguntó a la técnica responsable de los informes y solicitudes de dominio público por los documentos de recibo de pago de tasas por la ocupación del espacio durante esos días y por la copia del plan de seguridad del evento, pero que se le comunicó que "no había entrado" ninguna solicitud para esa fecha de ocupación de dominio público. Desde NC-BC consideran que la MTB-XCO Pino Seco y Streets Nomads son "dos eventos iguales" y que, por tanto, las consecuencias "deben ser las mismas" para ambas.

Por su parte, la alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, Onalia Bueno, inisiste en que "son casos diferentes", ya que la empresa organizadora de MTB-XCO Pino Seco no presentó la documentación necesaria en tiempo y forma, mientras que el evento Street Nomads "tiene todos los permisos y se trata de un convenio firmado por ambas partes".