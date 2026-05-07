La Biblioteca de Carrizal enseña competencias digitales a mayores de 45 años

La biblioteca pública municipal Agustín Ramírez Alemán, en El Carrizal, acogió este miércoles la primera sesión del programa de alfabetización digital ‘Impulsando en Digital’, una iniciativa dirigida a personas mayores de 45 años interesadas en mejorar sus conocimientos tecnológicos y desenvolverse con mayor seguridad en el entorno digital. El proyecto está impulsado por la Fundación CajaCanarias en colaboración con el Ayuntamiento de Ingenio, a través del Departamento de Bibliotecas, dentro de las acciones orientadas a reducir la brecha digital y facilitar el acceso de la ciudadanía a las nuevas tecnologías.

La primera jornada estuvo centrada en los trámites digitales de la vida cotidiana y abordó cuestiones como el uso del certificado digital, la clave PIN y otras herramientas necesarias para realizar gestiones administrativas online. La sesión fue impartida por el monitor de Informática Daniel García Morales.

La segunda y última sesión del curso se celebrará el próximo día 13 de mayo, entre las 10:30 y las 12:30 horas, y estará dedicada a cuestiones relacionadas con la ciberseguridad y la prevención de estafas online.

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Reducir la brecha digital

Con esta propuesta, la organización busca facilitar que cualquier persona pueda utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de forma segura y responsable, favoreciendo la autonomía personal y la inclusión digital mediante una formación práctica, participativa y adaptada a las necesidades de los participantes. La iniciativa refuerza además el papel de las bibliotecas municipales como espacios de aprendizaje y apoyo comunitario más allá de la lectura, acercando recursos y herramientas digitales a la población adulta del municipio.