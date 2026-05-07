Los consejos del Cabildo para prevenir incendios en los entornos rurales de Gran Canaria

El gobierno del Cabildo de Gran Canaria presentó este miércoles la campaña Mayo, mes de la prevención, una iniciativa que se repite cada año antes del verano y de la temporada de riesgo por incendios, que esta vez tiene como principal novedad la publicación de una infografía en la página web de Gran Canaria Mosaico con la que facilita la aplicación de medidas de protección en entornos rurales. Sobre todo, teniendo presente que las lluvias registradas durante el invierno han incrementado la vegetación y, con ello, la cantidad de combustible vegetal.

Además, este año se adelanta por primera vez el periodo de mayor riesgo de incendios forestales al 1 de junio y se mantendrá hasta el 30 de septiembre. Hasta ahora, este periodo comenzaba el 1 de julio, pero el nuevo decreto autonómico aprobado en diciembre de 2025 actualizó los criterios para adaptar el marco normativo a las nuevas condiciones climáticas y a la mayor duración de las temporadas secas.

Sobre la parte alta de la Vega de San Mateo, seis iconos posados en distintos puntos del paisaje formado por cultivos, viviendas o vegetación, al pulsarlos explican de forma didáctica cómo determinados usos tradicionales del territorio ayudan a frenar el avance del fuego y a construir un paisaje más resistente. Elaboradas por el ilustrador Fernando Montecruz, destaca sobre todo la autoprotección en viviendas rurales, donde se detallan medidas básicas de prevención.

Infografía del pinar canario. / Fernando Montecruz

Despejar la vegetación 15 metros

“Cada vez tenemos mejores medios y una respuesta más rápida, pero si la gente que vive en el medio rural no colabora despejando vegetación 15 metros (que no requiere autorización previa) o aplicando medidas preventivas, muchas viviendas pueden acabar quemándose; por eso pedimos a la ciudadanía que, por favor, colabore, porque entre todos podemos prevenir incendios forestales”, demanda el técnico de prevención y extinción de incendios forestales, Didac Díaz.

Junto a las instrucciones para proteger a las viviendas rurales del fuego, las infografías también incluyen contenidos sobre la gestión del pinar, las quemas prescritas, la recogida de pinocha, la importancia del pastoreo controlado con ovejas y cabras bombero o la función de los cultivos agrícolas como cortafuegos naturales. En esta línea, el Cabildo mantendrá la remuneración a familias ganaderas por el pastoreo estratégico y renovará sus acuerdos con pastores de la Isla para consolidar la ganadería extensiva como herramienta de prevención de incendios y conservación del paisaje rural.

Infografía de los barrancos. / Fernando Montecruz

Responsabilidad compartida

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, subrayó que “la prevención es una responsabilidad compartida” y defendió que los grandes incendios “no se apagan solo cuando se producen, sino que se evitan con planificación y con un territorio bien gestionado”. En este sentido, insistió en que actuar en el entorno de las viviendas “puede marcar la diferencia” tanto para proteger a las personas como para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, recalcó que “mayo es el momento idóneo para preparar las casas y fincas, generar espacios de seguridad y revisar accesos”. Según explicó, una vivienda bien acondicionada “no solo se protege a sí misma, sino que contribuye a reducir la peligrosidad global de un incendio”.