Canarias reconoce a referentes de la ingeniería en los Premios Juan de León y Castillo

La ingeniería y las infraestructuras estratégicas de Canarias centraron este lunes la tercera edición de los Premios Juan de León y Castillo, celebrada en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en Las Palmas de Gran Canaria. El acto estuvo presidido por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y se han entregado tres menciones y cuatro premios principales.

Entre las menciones especiales de esta edición figura Surhisa, reconocida por su contribución histórica al desarrollo de infraestructuras viarias en Gran Canaria. También fue distinguida Astican por sus 50 años de trayectoria en el sector portuario y de reparación naval internacional. Otra de las menciones recayó en Carmen de Andrés Conde, considerada la primera mujer titulada como ingeniera de Caminos, Canales y Puertos en España y referente para distintas generaciones de profesionales del sector.

Premios principales

En el apartado de premios principales, el reconocimiento a la trayectoria profesional fue para José Jiménez Suárez, vinculado a la gestión hidráulica y al servicio público en Canarias. El jurado distinguió además al ingeniero de minas Eduardo Sánchez Gómez, especializado en proyectos de ingeniería civil y carreteras, por su trayectoria profesional.

En cuanto a proyectos, se premió al proyecto DESALRO 2.0, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Canarias, por desarrollar la planta desaladora por ósmosis inversa con menor consumo energético del mundo. Y la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3) recibió un reconocimiento como infraestructura estratégica para la movilidad y la conectividad de la Isla

Los galardones, impulsados por la Consejería y la Demarcación de Las Palmas del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, tienen carácter bienal y reconocen trayectorias, proyectos e iniciativas ligadas al desarrollo del Archipiélago.

Recuerdo a León y Castillo

Los Premios Juan de León y Castillo también recuerdan la figura del ingeniero grancanario que impulsó algunas de las principales obras de infraestructuras del Archipiélago. El Gobierno regional destacó durante la ceremonia la necesidad de seguir apostando por proyectos que combinen innovación, sostenibilidad y planificación territorial.

“En un territorio limitado como el nuestro, la ingeniería tiene un papel aún más decisivo, ya no se trata solo de construir más, sino de construir mejor, de optimizar lo existente, de integrar la innovación, y de hacerlo siempre respetando nuestro entorno”, ha expuesto Rodríguez. En esta línea, ha recordado que el Ejecutivo trabaja en el impulso de una movilidad “más sostenible, inteligente y conectada”, incorporando energías renovables y medidas de eficiencia en las infraestructuras públicas, además de avanzar en proyectos orientados a construir una Canarias “más competitiva y mejor conectada”.

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El consejero también ha felicitado a todos los premiados y premiadas de esta edición, destacando que representan “una forma de entender la profesión desde la excelencia y el servicio a la sociedad”, y ha extendido ese reconocimiento a los equipos técnicos, empresas y administraciones implicadas en cada uno de los proyectos distinguidos.