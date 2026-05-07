Cortes de tráfico en Arguineguín y Patalavaca para asegurar los taludes: estas son las fechas

El Cabildo de Gran Canaria iniciará el lunes 11 de mayo las obras de emergencia en la carretera GC-500, en el tramo que conecta Arguineguín y Patalavaca, afectado por los desprendimientos ocasionados por la borrasca Therese en marzo. Los trabajos obligarán a cortar al completo este tramo de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas, durante 15 días, con desvíos alternativos por la GC-1.

Los cortes se situarán en la rotonda de la Cola de Ballena, en Arguineguín, y en la rotonda de la Espiral, en Patalavaca. Para facilitar la movilidad del personal de hostelería, el cierre se prolongará hasta las 16:00 horas cada día, permitiendo además el paso controlado a residentes y a huéspedes de los hoteles Sunwing y Servatur Green Beach.

Las labores consistirán en el saneo de las laderas afectadas mediante el desplome controlado de piedras de gran tamaño y la posterior aplicación de gunitado de hormigón para reforzar la seguridad de los taludes. Los trabajos serán realizados por obreros especializados en trabajos en altura y forman parte del Lote 8 de actuaciones de emergencia, con una inversión de 460.000 euros, adjudicado a la empresa Ring Canarias, SL. Este lote también contempla la estabilización de taludes en las carreteras de Fataga (GC-60) y Los Cuchillos (GC-65).

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La borrasca Therese provocó daños en una veintena de carreteras del sur de Gran Canaria, lo que llevó al Servicio de Obras Públicas a tramitar de manera inmediata actuaciones de emergencia. En total, 18 lotes fueron adjudicados a distintas empresas, con un presupuesto global estimado de 13,39 millones de euros, aunque esta cifra podría variar según el desarrollo de los trabajos. La intervención en la GC-500 busca garantizar la seguridad de conductores y residentes ante nuevas lluvias intensas y asegurar la movilidad en la zona sur de la isla.