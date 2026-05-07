Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hantavirus, última hora del crucero MV HondiusTensión Clavijo - Gobierno de EspañaFernando Simón, epidemiólogo, sobre la nueva pandemiaAgenda oficial papa León XIV en CanariasTiempo CanariasAgricultura CanariasUD Las Palmas
instagramlinkedin

Carreteras

Cortes de tráfico en Arguineguín y Patalavaca para asegurar los taludes: estas son las fechas

Los trabajos se desarrollarán de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00, con desvíos por la GC-1

Uno de los cortes previstos se ubicará en la rotonda de la cola de la ballena en Arguineguín.

Uno de los cortes previstos se ubicará en la rotonda de la cola de la ballena en Arguineguín. / LP/DLP

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria iniciará el lunes 11 de mayo las obras de emergencia en la carretera GC-500, en el tramo que conecta Arguineguín y Patalavaca, afectado por los desprendimientos ocasionados por la borrasca Therese en marzo. Los trabajos obligarán a cortar al completo este tramo de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas, durante 15 días, con desvíos alternativos por la GC-1.

Los cortes se situarán en la rotonda de la Cola de Ballena, en Arguineguín, y en la rotonda de la Espiral, en Patalavaca. Para facilitar la movilidad del personal de hostelería, el cierre se prolongará hasta las 16:00 horas cada día, permitiendo además el paso controlado a residentes y a huéspedes de los hoteles Sunwing y Servatur Green Beach.

Las labores consistirán en el saneo de las laderas afectadas mediante el desplome controlado de piedras de gran tamaño y la posterior aplicación de gunitado de hormigón para reforzar la seguridad de los taludes. Los trabajos serán realizados por obreros especializados en trabajos en altura y forman parte del Lote 8 de actuaciones de emergencia, con una inversión de 460.000 euros, adjudicado a la empresa Ring Canarias, SL. Este lote también contempla la estabilización de taludes en las carreteras de Fataga (GC-60) y Los Cuchillos (GC-65).

Noticias relacionadas

La borrasca Therese provocó daños en una veintena de carreteras del sur de Gran Canaria, lo que llevó al Servicio de Obras Públicas a tramitar de manera inmediata actuaciones de emergencia. En total, 18 lotes fueron adjudicados a distintas empresas, con un presupuesto global estimado de 13,39 millones de euros, aunque esta cifra podría variar según el desarrollo de los trabajos. La intervención en la GC-500 busca garantizar la seguridad de conductores y residentes ante nuevas lluvias intensas y asegurar la movilidad en la zona sur de la isla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno de Canarias pretende reducir más de 260.000 metros cuadrados la Reserva de las Dunas de Maspalomas
  2. Escándalo en pleno vuelo a Gran Canaria: expulsada una pareja de por vida
  3. La familia de Eustasio López refuerza su control en Lopesan
  4. El jefe de Disciplina Urbanística se querella contra la concejala de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana por presunta corrupción y acoso
  5. Hiperdino arranca las obras para construir 577 viviendas y un centro comercial junto al Mercado de Guía
  6. ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?
  7. Guaguas gratuitas para la misa del Papa León XIV: estos son los municipios que facilitarán el transporte
  8. La finca de Gran Canaria que conquistó a Quevedo: alojamiento vacacional, videoclip y noches desde menos de 200 euros

Cortes de tráfico en Arguineguín y Patalavaca para asegurar los taludes: estas son las fechas

Cortes de tráfico en Arguineguín y Patalavaca para asegurar los taludes: estas son las fechas

Conoce el 'Mircea', el velero en el que se forman los marinos de la Armada de Rumanía, en su visita al Puerto de Las Palmas

Conoce el 'Mircea', el velero en el que se forman los marinos de la Armada de Rumanía, en su visita al Puerto de Las Palmas

ASBA-Primero Canarias exige paralizar las obras en la calle El Toril de Valsequillo por quejas vecinales

ASBA-Primero Canarias exige paralizar las obras en la calle El Toril de Valsequillo por quejas vecinales

El mixólogo Diego Cabrera llega a Gran Canaria para una jornada de coctelería en Lopesan Hotel Group

El mixólogo Diego Cabrera llega a Gran Canaria para una jornada de coctelería en Lopesan Hotel Group

PP-AV lleva a la Fiscalía al alcalde de Santa Lucía de Tirajana tras aferrarse al aval de Primero Canarias

PP-AV lleva a la Fiscalía al alcalde de Santa Lucía de Tirajana tras aferrarse al aval de Primero Canarias

María Angélica Salas, antropóloga: "Los bancales alimentan a la humanidad desde hace 5.000 años"

El Cabildo de Gran Canaria llama a limpiar las viviendas en entornos rurales para prevenir incendios

El Cabildo de Gran Canaria llama a limpiar las viviendas en entornos rurales para prevenir incendios

El alcalde de Santa Lucía resta importancia a la denuncia de PP–AV y acusa al concejal popular de “llevar al juzgado lo que no gana en el pleno”

El alcalde de Santa Lucía resta importancia a la denuncia de PP–AV y acusa al concejal popular de “llevar al juzgado lo que no gana en el pleno”
Tracking Pixel Contents