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‘Descorcha Canarias’ abre las bodegas cada sábado de junio para acercar su vino al público

Diez productores de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura ofrecen visitas guiadas, catas y maridajes

Cartel del programa.

Cartel del programa. / LP / DLP

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo), como órgano de gestión de la DOP Islas Canarias– Canary Wine, celebrará durante todos los sábados del mes de junio de 2026 una nueva edición de 'Descorcha Canarias', una iniciativa que permitirá al público acceder directamente al interior de las bodegas del archipiélago y conocer de primera mano su realidad vitivinícola.

El evento se desarrollará en horario de 11 a 15 horas y mantendrá el formato de ediciones anteriores, con actividades simultáneas en distintas islas. En esta ocasión, las jornadas tendrán lugar en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, consolidando su dimensión regional.

Finca Escudero

En total participarán diez bodegas adscritas a la DOP Islas Canarias–Canary Wine. En Tenerife abrirán sus puertas Bodegas Viñátigo, Bodegas Tajinaste, Bodegas El Lomo, Bodegas El Sitio, Bodegas Ferrera, Bodegas Viña Zanata, Bodegas Linaje del Pago y Bodegas Monje; en Gran Canaria participará Bodega Finca Escudero; y en Fuerteventura, Bodega Conatvs.

Durante las jornadas, las bodegas ofrecerán recorridos guiados por viñedos, visitas a instalaciones, catas comentadas por los elaboradores y propuestas de maridaje con producto local, configurando una experiencia enoturística completa.

El objetivo de esta edición es seguir acercando el vino canario al público desde su origen, reforzando la conexión entre visitantes y productores y poniendo en valor las singularidades que definen a los Canary Wine. En este sentido, la iniciativa busca consolidarse como una cita anual de referencia en el calendario enoturístico del archipiélago.

Música en vivo

Además de las actividades enológicas, cada bodega incorporará propuestas culturales complementarias, en línea con ediciones anteriores, que podrán incluir música en vivo, talleres creativos o actividades divulgativas, ampliando así la dimensión de la experiencia.

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“Descorcha Canarias permite mostrar el trabajo que hay detrás de cada botella y acercar al visitante a un patrimonio vitivinícola único. Es una oportunidad para entender el vino canario desde el territorio y desde quienes lo elaboran”, señalan desde Avibo.

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