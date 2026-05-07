Gáldar estrena dos puntos de recarga para taxis eléctricos con una inversión de 66.870 euros

El Ayuntamiento de Gáldar ha puesto en marcha dos nuevos puntos de recarga exclusivos para taxis eléctricos, ubicados en la Bajada de Las Guayarminas, cerca del cruce con Martinón León, vía de la parada de taxis.

La instalación fue supervisada por Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar; Julio Mateo Castillo, primer teniente de alcalde; y Ulises Miranda, concejal de Medio Ambiente, quienes acudieron acompañados de varios taxistas.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 66.870 euros, de los cuales 53.498,51 euros provienen de una subvención europea en el marco del Programa de despliegue del vehículo eléctrico y la Estrategia de Energía Sostenible en Canarias, mientras que el Consistorio aporta 13.370 euros con fondos propios.

Dos puntos de recarga para reforzar la movilidad eléctrica de los taxis en la ciudad

El alcalde, Teodoro Sosa, destacó que “el municipio ya cuenta con 14 puntos de conexión para vehículos eléctricos gracias a un esfuerzo realizado especialmente en los últimos meses que están distribuidos en muchos barrios y en aparcamientos, y próximamente tendremos otros 18 puntos más de recarga”. Subrayó la intención de renovar la flota de taxis y fomentar el uso de energías renovables.

Actualmente, en Gáldar hay cuatro licencias de taxi eléctrico, y el Ayuntamiento espera que la flota continúe aumentando con la incorporación de vehículos sostenibles.

Los equipos instalados son dos unidades Vega Chargers, modelo Aloha Gravity, con mangueras de 5 y 7 metros y conectores CCS 2, capaces de entregar hasta 30 kW en modo 4, lo que permite una autonomía aproximada de 200 km por cada hora de conexión.

Nuevos cargadores de alta potencia amplían la red de recarga

Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo más amplio del Ayuntamiento por promover la movilidad eléctrica y las energías renovables, alineado con la Estrategia de Energía Sostenible de Canarias y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los Fondos Next Generation EU. Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo más amplio del Ayuntamiento por promover la movilidad eléctrica y las energías renovables.