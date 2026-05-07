Gran Canaria tendrá por primera vez vuelos directos regulares con Canadá con Air Transat

Gran Canaria contará por primera vez con vuelos directos regulares con Canadá. La isla estrena así una conexión inédita con América del Norte, estableciendo la primera operación transoceánica estable desde la década de 1970. La iniciativa refuerza la estrategia de diversificación turística impulsada por el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.

La aerolínea canadiense Air Transat operará la ruta con dos frecuencias semanales: los domingos con salida hacia Montreal y los lunes hacia Toronto, mientras que los vuelos desde Canadá partirán los sábados desde Montreal y los domingos desde Toronto. La compañía utilizará aeronaves Airbus A321LR, con capacidad aproximada para 200 pasajeros distribuidos en dos clases.

Dos pasajeros en Air Transat. / LP/DLP

Según el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, esta conexión sitúa a la isla en una nueva dimensión internacional y confirma el prestigio del destino en mercados de largo radio. La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, destacó que la ruta posiciona al archipiélago en un mercado estratégico con alto potencial durante la temporada de invierno.

Sebastián Ponce, director de ingresos de Air Transat, señaló que Gran Canaria combina clima templado, playas y oferta cultural, satisfaciendo las expectativas de los viajeros que buscan nuevos destinos. La Consejería de Turismo subraya que la apertura de esta ruta es fruto de años de planificación y promoción internacional, que han permitido consolidar el interés del mercado canadiense.

El mercado norteamericano representa una oportunidad significativa no solo para el turismo vacacional, sino también para negocios, industria audiovisual y cruceros internacionales. La nueva conexión permitirá a los residentes grancanarios viajar a Canadá sin escalas y atraerá turistas de alto poder adquisitivo, alineándose con la estrategia de diversificación de mercados del destino.

Con esta apertura, Gran Canaria recupera un flujo de visitantes norteamericanos que se perdió durante más de cinco décadas, recordando que en los años 70 representaban hasta un 20% de los clientes del destino. Air Transat, con sede en Montreal y fuerte presencia en Quebec y Ontario, transporta alrededor de cinco millones de pasajeros al año y está especializada en rutas internacionales de ocio.