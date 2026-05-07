El Juez de Paz de Gáldar, Sebastián Santana, publica un libro sobre la educación local

Sebastián Santana, Juez de Paz de Gáldar, presentó en la tarde de ayer su libro 'De las escuelas de primeras letras al Instituto', una cronología de la enseñanza en Gáldar desde 1820 hasta 1975. En la presentación, que tuvo lugar en el Teatro Consistorial, estuvo acompañado por Julio Mateo Castillo, primer teniente de alcalde, y Rita Cabrera, concejala de Educación.

La investigación está disponible, como el resto de sus publicaciones procedentes principalmente del Archivo Municipal: Cronología del Puerto de Sardina 1822-1966, Cronología de la Policía Municipal, Cronología de Amagro y Cronología del Casino de Gáldar.

El acto contó también con la actuación de la violinista Liliana Montaner y la intervención de Juan Reyes González, primer compañero del autor en su andadura docente y prologuista del libro.

"El libro presenta el desarrollo de la instrucción en Gáldar a lo largo de 155 años"

Sebastián Santana, que dio las gracias a todas las personas que le han ayudado, expresó que "el libro presenta el desarrollo de la instrucción en Gáldar a lo largo de 155 años, detallando los cambios surgidos desde la creación de la primera escuela pública en 1820 hasta la entrada en funcionamiento del tan deseado Instituto en 1969".

"El trabajo se presenta en dos partes. En una presento de forma cronológica todo lo sucedido en Gáldar en el ámbito educativo y la segunda parte es la cronología y la base de datos de la que he extraído la información para realizarlo", añadió.

Julio Mateo, primer teniente de alcalde, destacó que a Chano por "recopilar la historia de Gáldar y poner en valor todo el material que tiene el Ayuntamiento en el Archivo y que gracias a él sale a la luz y lo ponemos a disposición de los vecinos y los estudiantes a través de la web municipal para que puedan hacer cualquier consulta".

El primer teniente de alcalde dio las gracias asimismo a todos los docentes que "han dado a las nuevas generaciones la posibilidad de estudiar y formarnos y de tener valores para enfrentarnos a los retos que la vida nos pone por delante".

Rita Cabrera, concejala de Educación, explicó que "el libro representa un viaje al corazón de nuestra identidad a través de las aulas, un riguroso trabajo de investigación que se va a distribuir en todos los centros educativos del municipio y que también estará disponible en la Biblioteca".