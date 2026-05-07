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El mixólogo Diego Cabrera llega a Gran Canaria para una jornada de coctelería en Lopesan Hotel Group

Masterclass y guest shift marcarán la visita del mixólogo español a Meloneras

El mixólogo Diego Cabrera.

El mixólogo Diego Cabrera. / LP/DLP

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Diego Cabrera, fundador de Salmon Guru, visitará Gran Canaria el 14 de mayo para una jornada exclusiva en los hoteles del Grupo Lopesan. La programación incluye una masterclass en el S U R U Cocktail Bar del Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, y un guest shift en el Bar Central del Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, ambos eventos patrocinados por Ron Matusalem.

La masterclass, que dará inicio a las 17:00 horas, contará con la participación del periodista François Monti y se centrará en la filosofía creativa y técnica de Cabrera. Por la noche, a partir de las 20:30 horas, el guest shift permitirá al público general experimentar de primera mano el universo de Salmon Guru, demostrando la mezcla de creatividad y precisión que ha llevado al establecimiento a ocupar el puesto 16 en la lista The World’s 50 Best Bars.

Durante un mes, desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio, los bares de los hoteles Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso, Lopesan Baobab Resort y Hotel Faro ofrecerán una carta de cócteles diseñada por Cabrera. Entre las creaciones destacan el Tutti Frutti con Ron Matusalem 15 y macerado de frutas, el Ritual Banana con Ron Matusalem French Oak y vino de plátano canario, el Under the Counter con Ron Matusalem Insólito y ginger beer, y el Orange Blossom con maracuyá y agua de azahar.

Esta colaboración refuerza la estrategia de Lopesan Hotel Group de vincular alojamiento de alta gama con experiencias de ocio exclusivas. La integración del concepto "Reset" de Cabrera, inspirado en el ciclo vital del salmón, y su maestría técnica, buscan ofrecer a los clientes experiencias sensoriales únicas que combinan coctelería, gastronomía y creatividad.

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Con esta iniciativa, Gran Canaria se consolida como un referente de coctelería de vanguardia, posicionando los hoteles de Lopesan como espacios donde la innovación y la excelencia en el servicio se combinan para redefinir la hospitalidad contemporánea.

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