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Mogán dedica el Día de Canarias a la leche de cabra y el queso

El municipio celebra la festividad en Veneguera con una jornada centrada en la gastronomía tradicional y la música popular, que incluye talleres, exhibiciones ganaderas y muestras de artesanía

Foto archivo Día de Canarias 2025 en La Cardonera, Veneguera.

Foto archivo Día de Canarias 2025 en La Cardonera, Veneguera. / LP/DLP.

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

El municipio de Mogán celebrará el próximo 29 de mayo una nueva edición del Día de Canarias con una feria de tradiciones populares en La Cardonera, en Veneguera. La programación se desarrollará entre las 17.30 y las 22.30 horas y tendrá como eje principal la leche de cabra, uno de los productos más representativos de la gastronomía del Archipiélago.

La jornada incluirá actividades vinculadas al mundo rural y a las costumbres tradicionales canarias. Entre ellas destaca un taller de elaboración de queso impartido por La Jaira de Ana, en el que los asistentes podrán conocer el proceso artesanal y la importancia histórica de este producto en la alimentación isleña. Además, habrá exhibiciones y muestras de ganado.

La programación también contempla juegos tradicionales organizados por el programa PFAE Mogán Dinamiza, así como una muestra de artesanía con trabajos de ganchillo, calado, cestería, palma, junco, barro y telar de trapera. Los artesanos mostrarán en directo cómo elaboran sus piezas.

Gastronomía local y música folclórica

La gastronomía ocupará otro de los espacios destacados de la feria. En el recinto se venderán amasijos de pan elaborados en el horno de leña de La Cardonera y se prepararán productos típicos como pella de gofio, cochafiscos y gofio tostado con azúcar para degustación del público. También habrá venta de productos de kilómetro cero, entre ellos quesos artesanales.

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La música tradicional acompañará la celebración durante toda la tarde. Actuarán la parranda y el Área de Danza Folclórica de las Escuelas Artísticas de Mogán, además de varios solistas que interpretarán repertorio popular canario.

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