¿Qué planes hay para este fin de semana en Gran Canaria? Programas completos, horarios y municipios en fiesta

Este fin de semana viene cargado de muchos planes para pasar unos días de desconexión y entretenimiento tras la semana. Desde el viernes 08 hasta el domingo 10 de mayo de 2026, Gran Canaria afronta el final del septenario con una amplia programación repartida por distintos municipios de la Isla. Desde verbenas y romerías hasta festivales son algunos de los posibles para los días venideros.

Agüimes

Este municipio será uno de los grandes puntos de encuentro para los amantes del producto local con la 'XIII Feria Gran Canaria Me Gusta', que se celebra del jueves 8 al sábado 10 de mayo en el Recinto Ferial de Agüimes. La cita vuelve a poner en valor la gastronomía y la industria canaria, con una amplia muestra de productos de la tierra, propuestas agroalimentarias y actividades en torno a la excelencia del producto local.

Arucas

Para los amantes de las tortillas, Arucas celebra este fin de semana la V Ruta de la Tortilla, tendrá lugar del jueves 8 al sábado 10 de mayo. La propuesta combina gastronomía y paseo urbano, animando a descubrir distintas versiones de este clásico plato en establecimientos del municipio mientras se disfruta de la ciudad.

Cartel de la quinta edición de la Ruta de la Tortilla de Arucas. / LP/DLP

Gáldar

Gáldar reúne tradición y color durante este fin de semana. El sábado 9 de mayo, a partir de las 18:00 horas, se celebrará la Romería Ofrenda a San Isidro, con la participación de carretas, parrandas y agrupaciones folclóricas. Al finalizar, el acto continuará con un Baile de Taifa y una verbena amenizada por Aithamy DJ.

Además, el casco histórico mantiene abierta la VI Edición de Gáldar en Flor, una muestra floral que decora la calle Capitán Quesada y los alrededores de la Plaza de Santiago. Este año, la exposición está dedicada a atracciones tradicionales de las fiestas, como norias, tiovivos y molinillos de viento.

Cartel de las fiestas patronales de San Isidro de Gáldar. / LP/DLP

Mogán

Arguineguín acoge del jueves 8 al sábado 10 de mayo el Street Nomads Festival en la Plaza Pérez Galdós. El evento, de entrada gratuita, combina gastronomía, market de marcas locales, música en directo, humor y actividades para todos los públicos. El programa incluye la actuación de Son Karibe, sesiones con DJ Willy & S7BEN, talleres de yoga y baile, carrera 5K, humor con Gofio Comedy y zona infantil durante el fin de semana.

Programa completo del festival. / LP/DLP

San Bartolomé de Tirajana

San Bartolomé de Tirajana concentra varias de las grandes citas del fin de semana. En Maspalomas continúa hasta el 10 de mayo el Maspalomas Pride 2026, que celebra su 25.º aniversario bajo el lema “Our Story, Their Legacy, Our Pride”. La programación incluye una semana de fiestas, actividades y eventos vinculados a la celebración del orgullo LGTBIQ+.

También en el municipio, El Tablero celebra sus fiestas en honor a la Santísima Trinidad del 7 al 17 de mayo. El fin de semana arranca el viernes 8 con el pasacalle inaugural y la Noche de Talento Canario, mientras que el sábado tendrá lugar la romería y una gran verbena con Grupo Acuarela, Leyenda Joven y Armonía Show. El domingo, la programación incluye cine al aire libre con la película Robot Salvaje.

Por su parte, Cardones celebra las Fiestas Principales de San Isidro del viernes 8 al domingo 10 de mayo. La agenda incluye la Gala Tú Puedes, una sesión con DJ Sandro, la Gran Luchada Trofeo Fiestas Patronales, una verbena con Grupo Acuarela y, el domingo, exhibiciones de arrastre de ganado, ordeño y trasquila de ovejas, además del concierto del grupo Maldita EGB.

Maspalomas Pride 2026 celebra su 25º aniversario. / LP/DLP

Telde

Si este fin de semana tienes ganas de verbena y romería, Telde contará con varias celebraciones populares durante el fin de semana. En La Pardilla continúan las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador, con actividades destacadas el viernes 8 y el sábado 9 de mayo. La programación incluye fiesta infantil, una fiesta temática de los años 60, 70 y 80 con Los Salvapantallas y DJ Promaster, romería y una Noche de Taifas con las parrandas El Mejunje y Los Chanos.

El Calero también vive sus fiestas con una agenda musical y familiar. El viernes 8 se celebrará la Gala Jóvenes Promesas y la Fiesta Blanca, con la Academia de Baile Sabor Isleño, Son D’2 y DJ Roke. El sábado 9 será el turno de la noche “Amigos + Música + Vino”, con DJ Ulises Acosta y Los Salvapantallas.

Programa de fiestas de La Pardilla en Telde. / LP/DLP

Valleseco

El sábado 9 de mayo la XIX edición del Canto a la Laurisilva en el Área Recreativa de La Laguna. La jornada, pensada como un encuentro comunitario en plena naturaleza, contará con talleres artísticos, juegos infantiles, actuaciones de la Parranda Los Paperos, el Coro de la Escuela de Música, el Aula de Teatro, la Escuela de Baile Moderno y el concierto de Arístides Moreno & 101 Brass Band.

Programa completo de las actividades en Valleseco. / LP/DLP

Valsequillo

El domingo 10 de mayo la XVI edición del Día de las Tradiciones en El Rincón de Tenteniguada. Este año, la cita estará dedicada al retorno de los emigrantes canarios de Cuba y Venezuela, con una recreación bajo el título “El Retorno de los Emigrantes Canarios de Cuba y Venezuela”. La organización habilitará aparcamiento en Tenteniguada y microbuses gratuitos cada 15 minutos hasta la plaza del Rincón entre las 09:30 y las 17:00 horas.

Cartel del Día de las Tradiciones / LP/DLP

Este fin de semana nos trae mucha variedad de propuestas para tener un puente marcado por la cultura, la música, la tradición y la gastronomía, con actividades repartidas entre la capital, el norte, el sur y las medianías de la isla.