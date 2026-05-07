San Isidro celebra este sábado su tradicional Romería Ofrenda

La jornada comenzará a partir de las 18:00 horas y volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a las tradiciones populares, la música y el fervor por las raíces canarias.

La romería contará con la participación de carretas, parrandas y agrupaciones folclóricas, que acompañarán el recorrido en honor al patrón de los agricultores y las sementeras. El ambiente estará marcado por la convivencia, la participación vecinal y el orgullo por las costumbres del municipio.

Tras la llegada de la comitiva y la tradicional ofrenda, la fiesta continuará en la plaza con un Baile de Taifa, en el que actuarán la A.F. Farallón de Tábata, Parranderos Arrejuntaos y la Parranda Amigos Isleños.

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La jornada concluirá con una verbena amenizada por Aithamy DJ, que pondrá el cierre a una noche festiva dedicada a la cultura popular canaria y a las celebraciones en honor a San Isidro Labrador.