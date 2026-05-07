Santa Brígida invierte 450.000 euros en nuevo alumbrado LED

El Ayuntamiento de Santa Brígida ha puesto en marcha la primera fase de la renovación del alumbrado público del municipio con una inversión de 451.540 euros, cofinanciada por el Cabildo de Gran Canaria a través de fondos FDCAN. Los trabajos afectan a seis centros de mando situados en La Angostura, Pino Santo Alto, Castaño Bajo, Cuevas del Guanche, Cruz del Paraíso y Gran Parada.

La actuación contempla la reforma integral de las instalaciones eléctricas y la incorporación de 480 luminarias LED con sistemas de telegestión para reducir el consumo energético y mejorar el mantenimiento de la red. Las obras están siendo ejecutadas por la empresa Elecnor Servicios y Proyectos y comenzaron oficialmente el pasado 6 de marzo.

El alcalde y concejal de Alumbrado, José Armengol, señaló que esta intervención forma parte de una estrategia municipal para actualizar infraestructuras básicas que llevaban años pendientes de renovación. Según indicó, el objetivo es mejorar tanto la seguridad de las instalaciones como la eficiencia energética del servicio.

Sistemas de control inteligente

En Castaño Bajo, el proyecto incluye la renovación del cuadro eléctrico, nuevas líneas y mejoras en la puesta a tierra, además de la instalación de 26 luminarias LED y 67 faroles decorativos. También se ejecutarán trabajos en soportes, canalizaciones y acondicionamiento del entorno.

En La Angostura se instalarán 41 puntos de luz LED, mientras que en Pino Santo Alto se renovará la red eléctrica y se colocarán 92 luminarias con sistemas de control inteligente. Por su parte, en Cuevas del Guanche se reformará el cuadro de alumbrado y se sustituirá la red eléctrica, junto con la colocación de 51 nuevas luminarias.

La actuación también llegará a Cruz del Paraíso, donde se instalarán 50 luminarias LED, y a Gran Parada, que contará con una renovación integral del sistema eléctrico y 153 nuevos puntos de luz entre luminarias viales y faroles ornamentales.

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Además de la mejora del alumbrado, el proyecto incluye trabajos de poda, desbroce y acondicionamiento de los entornos donde se actúa. El Ayuntamiento sostiene que estas obras permitirán ofrecer un servicio más fiable y adaptado a las necesidades actuales del municipio, además de reducir el consumo energético y los costes de mantenimiento.