¿Qué hacer el fin de semana? Maspalomas desfila por el orgullo LGTBI y Agüimes saborea la Isla

Los municipios de Gran Canaria celebran este fin de semana actos de todo tipo. Mientras que San Bartolomé de Tirajana acoge la manifestación del Maspalomas Pride y la romería en honor a la Santísima Trinidad en El Tablero, el recinto ferial de Agüimes celebra Gran Canaria Me Gusta con 46 expositores, Valleseco acoge actividades en la naturaleza y Santa Lucía la Feria del Libro.

Más de 600 personas en la fiesta de la espuma del Maspalomas Pride. / Marcos Barrera

San Bartolomé de Tirajana.

El escenario de Yumbo acoge esta noche a partir de las 21.00 horas música de animación con DJ Carlos Salinas y un show drag queen y después de las 22.00 horas comienza la gala con las actuaciones de Kimy Tow, Izan Llunas y Nadine Coyle. A partir de las 00.00 horas, toca el turno a los DJ Marc, Melques Viber y José Lagares. El sábado a partir de las 16.00 horas arranca el desfile del Orgullo, que parte desde el entorno del Riu Palace Playa del Inglés hasta Yumbo, donde habrá actuaciones de MCDJ, San Keryton Mar, Urlan, José Rendón y Joseph Wolf. Ya el domingo, el Pride cierra con una gala nocturna con las actuaciones de DJ Carlos Salinas, Dácil Suárez, Matt Terry, Agoney Iván Pequeño y Sergio Tyler. Por otro lado, El Tablero celebra las fiestas de la Santísima Trinidad y hoy a las 20.30 horas celebra el acto de entrega de la Vara del Romero, que este año recae en Antonio Pérez Vega, más conocido como Antonio Santalucía; la noche continuará con la Gala de la Campesina y el Campesino Infantil y la Noche de Talento Canario, con las actuaciones de Danti Band, Néstor León y DJ Rafa. Ya mañana a las 18.00 horas se celebra la romería, que cuenta con la participación de Danza de Las Cintas de San Pedro Abajo de Güímar; después tendrá lugar la Gran Verbena del Romero desde las 23.00 horas, con los grupos Acuarela, Leyenda Joven y Armonía Show.

Feria Gran Canaria Me Gusta / LP/DLP

Agüimes.

El Recinto Ferial de Agüimes acoge desde hoy y hasta el domingo la XIII edición de Gran Canaria Me Gusta, una feria que funciona como escaparate del producto local y de su elaboración artesanal, con un programa que incorpora actividades y especialistas vinculados al sector. El evento contará con 17 estands de ayuntamientos y 46 expositores, además de tres carpas anexas dedicadas a las carnes de Gran Canaria, las exhibiciones gastronómicas y los talleres infantiles. La programación incluye la participación de los chefs Nelson Pérez (restaurante Nelson), Alexander Herrera ( Sábor), el pastelero palmero Ruben Zulay, Pedro Nel Restrepo (restaurante tinerfeño Etéreo) y Alexis Neketán (Pastelería Neketán), entre otros. Hoy y mañana la feria abre de 09.30 a 19.30 horas y el domingo de 09.30 a 16.00 horas. Por otro lado, el Teatro Cruce de Culturas del Cruce de Arinaga acoge hoy el espectáculo de danza De Jerez a Agüimes, una propuesta que invita al público a realizar un recorrido emocional y artístico por la tradición flamenca.

XIX edición del Canto a la Laurisilva / Radio Valleseco

Valleseco.

El área recreativa de La Laguna acoge mañana a partir de las 11.30 horas la XIX edición del Canto a la Laurisilva, una propuesta ya consolidada en el calendario cultural de Gran Canaria que invita a disfrutar de la naturaleza, la cultura y la convivencia familiar. Este espacio natural se transformará en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, con una programación diversa que combina, pensadas para todas las edades. La jornada contará con las actuaciones de la Parranda Los Paperos, el Coro de la Escuela de Música, el Aula de Teatro, la Escuela de Baile Moderno, Arístides Moreno & 101 Brass Band.

La Villa de Moya acoge una exposición de las talegas de San Antonio elaboradas por el Centro Ocupacional / Ayuntamiento de Moya

Moya.

La Casa-Museo Tomás Morales de Moya acoge la exposición Alonso Quesada. Una inspiración para la Escuela Luján Pérez, una propuesta artística colectiva que rinde homenaje al poeta modernista Alonso Quesada (Rafael Romero) con motivo del centenario de su fallecimiento. La exposición reúne un total de veintidós piezas creadas por artistas vinculados a la Escuela Luján Pérez a partir de la obra El lino de los sueños (1915), uno de los textos más representativos del autor. A través de disciplinas como la pintura, la escultura y el grabado, los participantes reinterpretan el universo poético de Quesada. Por otro lado, la Casa de la Cultura acoge una exposición sobre las talegas de San Antonio de Padua elaboradas por el Centro Ocupacional mostrando su evolución desde los inicios en 2012 hasta la actualidad con el proyecto Cosiendo Inclusión de mano del IES Doramas.

Mogán.

La Plaza Pérez Galdós de Arguineguín será el escenario de la segunda edición del Street Nomads, un festival gratuito que se celebra desde hoy y hasta el domingo y que reúne gastronomía, música, humor, deporte y actividades familiares. La zona gastronómica permanecerá abierta cada día desde las 12.00 hasta las 22.00 horas.

San Isidro celebra este sábado la Romería Ofrenda a su santo patrón / Ayuntamiento de Gáldar

Gáldar.

Salomé Moreno presenta en directo esta noche a las 20.30 horas en el Teatro Consistorial de Gáldar su primer EP Castillos en la Arena. Por otro lado, San Isidro celebra mañana a partir de las 18.00 horas la romería en honor a su patrón. Después, baile de taifas en la plaza con la A.F. Farallón de Tábata, Parranderos Arrejuntaos y la Parranda Amigos Isleños

El centro cultural Federico García Lorca a la compañía canaria Vives Impro / Ayuntamiento de Ingenio

Ingenio.

El Festival de Teatro Cómico recibe esta noche, a las 20.30 horas, en el centro cultural Federico García Lorca a la compañía canaria Vives Impro, que ofrece la obra 3 en Alerta. Mañana, el mismo escenario recibe al majorero Jorge Dávila, con Todo pa’ última hora. En cuanto a festejos, el barrio de La Capellanía celebra el domingo las fiestas de Fátima, desde las 10.00 horas y hasta la tarde.

San Mateo.

La sala de exposiciones La Caldereta despide mañana la Muestra de Arte, Cultura y Ruralidades, de Aider Gran Canaria. Esta noche, a las 19.00 horas, la perfomance Vernaculares, un encuentro con Alicia Padilla para explorar el gesto y la identidad colectiva. Por otro lado, la Casa de la Juventud acoge mañana a las 11.00 horas un cuentacuentos dirigido a familias con niños y niñas de 0 a 3 años.

Sahara. La barca del desierto / La Provincia

Telde.

El teatro Juan Ramón Jiménez ofrece hoy a las 20.30 horas la obra Sahara. La barca del desierto. Entradas, 10 euros. Mañana, a las 11.00 horas en la Casa Condal, ponencia sobre vestimenta tradicional, a cargo de Jorge Guzmán Villegas.

Santa Brígida.

El barrio de Pino Santo Bajo celebra las fiestas de Fátima. Mañana, desde las 17.00 horas, fiesta infantil. A las 20.00 horas, pregón a cargo de Luis Sergio Marrero, y seguidamente, taifa con las formaciones folclóricas Guadalupe, Escuela Municipal de Folklore de Santa Brígida, Las Goteras y Aythamy, y los cuerpos de baile Miguel Gil, Escuela Municipal de Folclore, Erasmo Hernández, Vegueros de Tinamar, Sombras de Medianías, Herencias y Anzar. El domingo, atracciones infantiles desde las 11.00 horas.

Muestra “Pintaderas indígenas de Gran Canaria y neolíticas de Cerdeña” / Ayuntamiento de Arucas

Arucas.

La Casa de la Cultura de acoge hasta el 31 de mayo la exposición Pintaderas indígenas de Gran Canaria y neolíticas de Cerdeña, una exhibición que reúne treinta y cinco reproducciones que ilustran la cultura decorativa de nuestros antepasados. La muestra puede visitarse de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Valsequillo.

El domingo, desde las 10.00 horas, El Rincón de Tenteniguada celebrará la XIV edición del Día de las Tradiciones, con degustación de productos del campo, muestra de artesanía canaria, ganado y escenas costumbristas. La plaza acogerá actuaciones folclóricas, teatro costumbrista, poemas, música cubana y venezolana.

Santa Lucía.

La zona peatonal de la Avenida de Canarias acoge hasta el domingo la III Feria del Libro, con expositores de librerías, firmas de autores y actividades para todos los públicos. Mientras, el teatro Víctor Jara ofrece para esta noche, a las 19.00 horas, La niña de la jungla, de Festuc Teatre, con entradas a 12 euros; y mañana, a las 20.00 horas, La rebelión de las parias, de Crescénica. Las entradas tienen un precio de 12 euros. El pueblo de Sardina también celebra las fiestas de San Isidro Labrador. Esta noche, desde las 19.30 horas, pregón y la actuación de Coro Rociero. Mañana, a las 21.00 horas, escala en hifi y dj Zek. El domingo, a las 11.15 horas, fiesta acuática infantil.

Agaete.

La plaza de la Constitución acoge hoy, a las 18.30 horas, un acto de juramento o promesa de fidelidad a la Bandera para personal civil, organizado por el Mando Naval de Canarias. Durante el evento también se realizará una entrega de condecoraciones y un homenaje a los Caídos. n