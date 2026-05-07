Estas son las 38 calles que asfaltará Santa Lucía de Tirajana

El municipio de Santa Lucía de Tirajana ha iniciado la primera fase de su Plan de Asfaltado, una actuación que permitirá renovar 38 calles y vías que, sumadas de forma lineal, alcanzan los 31,6 kilómetros. Los trabajos se están ejecutando en Sardina, La Orilla Baja y Pozo Izquierdo.

Esta primera intervención cuenta con un presupuesto de 650.000 euros, financiado a partes iguales por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria, a través de fondos del FDCAN. El plan municipal continuará este año con otras dos fases, que elevarán la inversión total prevista hasta cerca de los tres millones de euros.

El alcalde, Francisco García, visitó este jueves las obras que se desarrollan en el aparcamiento de Sardina, acompañado por la concejala de Obras Públicas, Minerva Pérez. Durante la visita, García destacó la colaboración del Cabildo en la financiación del plan y señaló que las actuaciones buscan “mejorar la seguridad y la movilidad” en distintas zonas del municipio.

El regidor explicó que la selección de las vías no responde a la antigüedad de las calles, sino al estado en el que se encuentran. “Todavía quedan dos fases más del plan de asfalto de este año. En total invertiremos cerca de tres millones de euros”, afirmó.

La concejala de Obras Públicas avanzó que esta primera fase está próxima a finalizar y que la segunda ya se encuentra en proceso de licitación. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 15 de mayo para una actuación valorada en 2.471.376 euros. Pérez añadió que la tercera fase del plan se desarrollará en Santa Lucía casco.

Según el proyecto técnico, los trabajos consisten en el fresado del pavimento existente en un espesor de cinco centímetros y la posterior extensión de una nueva capa de rodadura del mismo grosor, realizada con mezcla bituminosa en caliente. La actuación incluye también el recrecido de tapas de pozos de registro, arquetas y rejillas de pluviales cuando sea necesario.

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Las calles y vías incluidas en esta primera fase son Doctor Pasteur, Puerto Rico, Ventura Ramírez, Luján Pérez, Luchana, Sagunto, Costa Rica, Argentina, Nicaragua, Martínez Escobar, Haití, Cuba, San Marcial, Bécquer, Isla de Lobos, Uruguay, Vasco de Gama, La Seifía, La Salema, La Chopa, El Molino, Las Chácaras, Orilla Alta, Policarpo Báez, El Algarrobero, Tecén, Tajaste, Pancho Guerra, Alpispa, Guincho, Villavicencio, Tauro, Harimaguada, Carmelo Calderín, Maninidra, Princesa Guayarmina, Tinguaro y Calderón de la Barca.