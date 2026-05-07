SPAR prevé vender más de 8.500 kilos de frutas y verduras locales en la feria Gran Canaria Me Gusta
La cadena volverá a participar como patrocinador en el evento, que se celebra del 8 al 10 de mayo en el Recinto Ferial de Agüimes
SPAR Gran Canaria participará desde este jueves en una nueva edición de la feria Gran Canaria Me Gusta, uno de los principales escaparates del sector primario y la gastronomía local de la Isla. La cita se celebrará entre el 8 y el 10 de mayo en el Recinto Ferial de Agüimes.
La cadena de supermercados contará con un espacio dedicado a la promoción del producto local, con frutas y verduras cultivadas en distintos municipios de Gran Canaria. Entre los productos que estarán a la venta figuran tomates de La Aldea, fresas de Valsequillo, zanahorias de Fontanales, pepinos de Santa Lucía de Tirajana y aguacates de Mogán.
SPAR prevé superar este año los 8.500 kilos de productos locales vendidos durante la feria, una cifra superior a la registrada en ediciones anteriores. La empresa mantiene acuerdos con agricultores y productores de la Isla desde hace más de 16 años para impulsar el consumo de alimentos de kilómetro cero.
Exhibición y talleres
Además de la venta de productos, el estand incluirá actividades dirigidas al público asistente. La cadena organizará sorteos y entregará regalos a quienes realicen compras mínimas durante la feria. La programación contará también con una exhibición gastronómica del chef Borja Marrero, prevista para el sábado 9 de mayo a las 12.30 horas. El cocinero elaborará distintas propuestas con ingredientes de origen local.
Los escolares tendrán igualmente protagonismo con los talleres infantiles de arte frutal organizados por la cadena. Las actividades se desarrollarán el 8 de mayo en dos sesiones y estarán enfocadas en promover hábitos de alimentación saludable entre los más pequeños.
Otro de los atractivos será el food truck La SPARETA, instalado en la zona gastronómica del recinto. Durante los tres días de feria ofrecerá platos preparados con productos locales como lechuga de Guía, cebolla de Gáldar o rúcula de Telde.
SPAR Gran Canaria cuenta actualmente con 201 establecimientos repartidos por los 21 municipios de la Isla y mantiene su posición como una de las principales cadenas de distribución de frutas y verduras frescas en el mercado insular.
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