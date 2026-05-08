La Aemet avisa de un giro en el tiempo en Gran Canaria este viernes: más nubes, viento y posibles lluvias

Los cielos de Gran Canaria irán ganando nubosidad este viernes después de un arranque del día con intervalos y ambiente relativamente tranquilo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la isla pase a cielo nuboso en torno al mediodía, con baja probabilidad de lluvias débiles, más probables en las vertientes norte y oeste, antes de que se abran claros al final de la jornada.

En el conjunto de Canarias, el día comenzará en general con cielos poco nubosos o con intervalos, aunque la nubosidad irá a más con el paso de las horas y no se descartan precipitaciones débiles en varias islas. Las temperaturas tenderán a subir ligeramente en las máximas en algunas zonas, mientras que las mínimas bajarán de forma ligera. El viento será flojo al principio, con predominio de las brisas, y arreciará después a moderado de componente oeste.

En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros oscilarán entre los 17 y los 22 grados. En Santa Cruz de Tenerife también se esperan 17 grados de mínima y 22 de máxima, según la previsión de la Aemet recogida por Efe.

La predicción del tiempo para este viernes, por islas, es la siguiente:

Gran Canaria

Intervalos nubosos que aumentarán a cielo nuboso en torno al mediodía. Hay baja probabilidad de precipitaciones débiles, algo más probables en las vertientes norte y oeste. Al final del día se abrirán claros. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en el norte y el este, mientras que las mínimas bajarán de forma ligera. El viento será flojo, con predominio de las brisas durante la mañana, y aumentará a moderado de componente oeste el resto de la jornada.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 22

Lanzarote

Cielos poco nubosos, con aumento de la nubosidad al final de la tarde, cuando no se descarta alguna lluvia débil y aislada. Temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas en ligero descenso. Viento flojo, con predominio de las brisas durante la mañana, aumentando a moderado de componente oeste durante el resto del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife: 16 / 22

Fuerteventura

Predominarán los cielos poco nubosos, aunque tenderán a intervalos nubosos al final de la tarde, con posibilidad de alguna precipitación débil y aislada. Las temperaturas máximas subirán ligeramente y las mínimas se mantendrán con pocos cambios. Viento flojo con brisas por la mañana, que arreciará a moderado de componente oeste a lo largo del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario: 16 / 23

Tenerife

Intervalos nubosos que aumentarán a nuboso por la tarde. Existe baja probabilidad de lluvias débiles, más probables en el norte y oeste, así como en la vertiente este durante las horas centrales. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, de forma moderada en el sur, y las mínimas descenderán ligeramente. Viento flojo con brisas durante la mañana, arreciando a moderado de componente oeste el resto del día, con algún intervalo fuerte en el extremo sur por la noche. En altas cumbres, viento fuerte del oeste, sin descartar rachas muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife: 17 / 22

La Gomera

Intervalos nubosos que irán aumentando hasta quedar nuboso por la tarde, con baja probabilidad de precipitaciones débiles en el norte y oeste. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, de forma moderada en el sur, y las mínimas bajarán ligeramente. Viento flojo con predominio de las brisas durante la madrugada, aumentando después a moderado de componente oeste, con algún intervalo fuerte en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera: 16 / 23

La Palma

Intervalos nubosos que aumentarán a nuboso a partir del mediodía. Se esperan probables precipitaciones débiles, más probables en el norte y oeste. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, con un ascenso más acusado en la vertiente este, y las mínimas descenderán ligeramente. Viento flojo del oeste durante la madrugada, aumentando a moderado el resto del día, con algún intervalo fuerte por la noche en los extremos norte y sur, así como en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma: 13 / 20

El Hierro

Intervalos nubosos que aumentarán a nuboso por la tarde, con baja probabilidad de lluvias débiles, más probables en el norte y oeste. Las temperaturas máximas subirán ligeramente y las mínimas bajarán de forma ligera. Viento flojo con predominio del norte durante la madrugada, arreciando a moderado de componente oeste durante el resto del día, con algún intervalo fuerte en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde: 13 / 19