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Matrimonio de película en Telde: la boda de la influencer Marta Vaca y Agustín Manrique de Lara

La fundadora de Macabla y su socio en el proyecto celebraron una ceremonia marcada por la familia, la música y detalles personales

Transcurso de la ceremonia en la iglesia de San Juan de Telde

Transcurso de la ceremonia en la iglesia de San Juan de Telde / LP/DLP

Elena Montesdeoca

Elena Montesdeoca

Las Palmas de Gran Canaria

Marta Vaca Vellarino y Agustín Manrique de Lara Gómez-Acebo contrajeron matrimo en la Iglesia de San Juan de Telde, en Gran Canaria, en una celebración marcada por el carácter familiar, la música y la presencia de numerosos detalles vinculados a la trayectoria personal y profesional de la pareja.

La novia es fundadora y directora creativa de Macabla, firma de moda y accesorios de mujer que este año ha iniciado una nueva etapa tras su cambio de nombre, dejando atrás la denominación Seasons by Macabla. Agustín Manrique de Lara, además de pareja de Marta desde septiembre de 2020, es también su socio en el proyecto empresarial, en el que ambos trabajan juntos desde 2022.

El enlace reunió a las familias de los novios en una jornada especialmente significativa. Por parte del novio estuvieron sus padres, Agustín Manrique de Lara Benítez de Lugo y María Gómez-Acebo Calonje. Por parte de la novia, Antonio Vaca Castañón y Carmen Vellarino Rastrojo.

La ceremonia religiosa fue oficiada por Jorge Hernández, sacerdote vinculado a la Asociación Yrichen, que ayuda a personas con conductas adictivas. El acto tuvo un marcado tono emotivo y contó con la imagen de la Virgen del Pino en el altar, uno de los momentos más simbólicos del enlace. La música corrió a cargo de Marta Santana Rivero, acompañada al piano por Inmaculada Mendoza Santiago.

Las amigas y familia de la novia junto a ella y Agustín Manrique de Lara

Las amigas y familia de la novia junto a ella y Agustín Manrique de Lara / LP/DLP

Antes de la ceremonia los novios vivieron los preparativos en entornos familiares. Agustín se vistió en casa de su madre, María Gómez-Acebo, con un chaqué de Sergio Naranjo de la sastrería Manner, en Las Palmas de Gran Canaria. Marta se preparó en la casa familiar, acompañada por sus allegados y por sus testigos, que acudieron a verla antes de su salida hacia la iglesia.

Para el día de la boda la novia eligió un vestido de T.ba adornado con un broche de estrella. El ramo fue realizado por Sarai, fundadora de Las Flores de Chloe. La celebración estuvo organizada por María Ballvé, fundadora de Tutto Eventos, con la colaboración de María Ley Florit y del equipo de Maspalomas Golf. El catering corrió a cargo del restaurante de Maspalomas Golf.

Invitados a la boda en la celebración tras la ceremonia en el sur de Gran Canaria.

Invitados a la boda en la celebración tras la ceremonia en el sur de Gran Canaria. / LP/DLP

La música tuvo también un papel destacado durante todo el fin de semana. En la preboda actuó el grupo Salvapantallas y participó como DJ Antonio Vaca Castañón, padre de la novia. La comida de esa jornada estuvo a cargo de Marcos Simón Von Thuere. Ya en la celebración principal, Antonio Montesdeoca, del grupo Aseres, puso el sonido del saxofón; Regina acompañó la cena con violín; y la fiesta continuó con Gilcasound.

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El enlace de Marta Vaca y Agustín Manrique de Lara fue, además de una celebración familiar, una muestra del momento que atraviesa Macabla, la firma que ambos comparten y que ahora afronta una etapa renovada. La boda reunió así la dimensión personal y empresarial de una pareja que ha construido en paralelo su relación y un proyecto creativo común.

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