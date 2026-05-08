El alcalde de Santa María de Guía casi triplica la tasa de alcohol al volante: ¿Cuál es la cantidad permitida ?

El alcalde de Santa María de Guía, en Gran Canaria, Alfredo Gonçalves Ferreira, compareció ayer jueves ante los medios de comunicación para pedir disculpas públicas después de haber dado positivo en un control de alcoholemia realizado el pasado lunes, en el que casi triplicó la tasa de alcohol permitida, y ser denunciado por la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana.

Durante su intervención, el regidor admitió que lo ocurrido “no tiene justificación ni excusa alguna” y aseguró asumir “plenamente la responsabilidad” de los hechos. Gonçalves Ferreira reconoció además que, como representante institucional, debe mantener en todo momento una conducta acorde con la responsabilidad del cargo que ocupa.

El alcalde quiso dirigirse directamente a los vecinos y vecinas del municipio para trasladarles sus disculpas y mostrar su arrepentimiento por lo sucedido. Según explicó, su comparecencia tenía como objetivo reconocer el error cometido y responder públicamente ante la ciudadanía.

Confirma que seguirá al frente del Ayuntamiento de Guía

Pese a la polémica generada tras conocerse el positivo en alcoholemia, Alfredo Gonçalves Ferreira anunció que continuará al frente de la Alcaldía junto al actual grupo de gobierno municipal.

El regidor defendió la gestión desarrollada durante el último año y medio y aseguró que el ejecutivo local ha trabajado para sentar “las bases de un futuro prometedor” para el municipio. En su intervención, destacó también que el grupo de gobierno representa un proyecto político respaldado por parte de la ciudadanía y afirmó que tienen la obligación de responder a esa confianza.

El alcalde de Guía pide disculpas tras admitir que conducía tras haber bebido alcohol

Gonçalves Ferreira sostuvo que el trabajo realizado hasta ahora ya está ofreciendo resultados y reiteró su compromiso con el municipio y con la hoja de ruta marcada por el gobierno local.

Disculpas al grupo de gobierno y agradecimiento a la oposición

El alcalde también dedicó parte de su comparecencia a pedir perdón a sus compañeros y compañeras del grupo de gobierno por el impacto que esta situación haya podido ocasionarles tanto a nivel político como personal.

Asimismo, agradeció públicamente el apoyo recibido en los últimos días y señaló que los miembros del ejecutivo municipal han estado sometidos a una importante presión desde que trascendieron los hechos.

En el mismo acto, el regidor tuvo palabras de reconocimiento hacia los grupos de la oposición municipal, a quienes agradeció la “discreción” y la “lealtad institucional” mostradas durante estos días.

Calle Luis Suárez Galván, con la iglesia al fondo dentro del casco histórico de Guía. / J. B.

Críticas por el uso político de la situación

Durante su comparecencia, Gonçalves Ferreira lamentó además que este episodio haya sido utilizado políticamente por parte de un representante de otro municipio de la isla. El alcalde consideró que esas actuaciones suponen una falta de lealtad institucional y advirtió de que podrían afectar a unas relaciones que, según recordó, siempre se habían basado en la cooperación y el respeto mutuo entre ambas localidades.

Aunque evitó profundizar en ese enfrentamiento institucional, sí insistió en la necesidad de mantener el diálogo y preservar la colaboración entre administraciones públicas.

Mensaje final a la ciudadanía y a su familia

En la parte final de su intervención, el alcalde reiteró nuevamente sus disculpas a toda la ciudadanía de Guía y reconoció que los hechos han causado un daño a la imagen institucional del Ayuntamiento.

También quiso agradecer el respaldo recibido durante los últimos días y reafirmó su compromiso “absoluto” con el municipio y con sus vecinos y vecinas.

Antes de concluir su comparecencia, Alfredo Gonçalves Ferreira dirigió unas palabras personales a su madre y a su hija, a quienes pidió perdón por el sufrimiento que esta situación les ha provocado.

Los riesgos del alcohol al volante aumentan incluso con pequeñas cantidades

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte de que todavía existe la idea errónea de que solo los niveles altos de alcohol afectan a la conducción. Sin embargo, distintos estudios muestran que incluso consumos reducidos pueden alterar capacidades fundamentales para conducir con seguridad.

Entre los principales efectos del alcohol destacan la disminución de los reflejos, la pérdida de concentración, el aumento del tiempo de reacción y una peor percepción del riesgo. Todo ello incrementa las posibilidades de sufrir un accidente.

Un guardia civil de Tráfico dirige la circulación. / La Provincia

Según los datos manejados por Tráfico, una tasa de 0,5 gramos por litro de sangre duplica el riesgo de colisión, mientras que alcanzar 0,8 g/l multiplica por cinco las probabilidades de sufrir un siniestro vial. Además, no solo aumenta el número de accidentes, sino también la gravedad de las lesiones y el riesgo de fallecimiento.

Tasa de alcohol permitida al volante

Actualmente, en España se pude conducir con una tasa máxima de 0,5 g/l en sangre —0,25 mg/l en aire espirado— para la mayoría de conductores. En el caso de los conductores noveles y profesionales, el límite ya es más estricto: 0,3 g/l en sangre y 0,15 mg/l en aire espirado.

La DGT estudia una modificación de la normativa de seguridad vial para rebajar la tasa máxima de alcoholemia permitida a todos los conductores en España. La propuesta del Ministerio del Interior fija el nuevo límite en 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre y 0,1 miligramos por litro en aire espirado.

Tasa de alcoholemia máxima permitida para conductores en España / DGT

Mayor riesgo entre conductores jóvenes y noveles

Uno de los colectivos que más preocupa a las autoridades es el de los conductores jóvenes. La combinación de inexperiencia al volante y consumo de alcohol incrementa notablemente el peligro en carretera.

Por este motivo, la normativa actual establece límites más bajos para quienes tienen menos de dos años de permiso de conducir y para los profesionales del transporte. La intención de la DGT es avanzar hacia una política de mayor tolerancia cero frente al alcohol en la conducción, siguiendo la línea de otros países europeos que ya han endurecido sus límites legales.

Multas de hasta 1.000 euros y retirada de puntos

Las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol varían en función de la tasa detectada y de si el conductor es reincidente. La normativa contempla multas económicas que pueden llegar hasta los 1.000 euros, además de la retirada de hasta seis puntos del carné de conducir.

Sanciones de la DGT por alcoholemia, recogidas por RACE / RACE

En los casos más graves, superar determinados límites puede constituir incluso un delito contra la seguridad vial, con consecuencias penales adicionales.

Las autoridades recuerdan que la única tasa completamente segura al volante es 0,0, especialmente en desplazamientos largos, trayectos nocturnos o situaciones de tráfico intenso.