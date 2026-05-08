El alcalde de Santa María de Guía, condenado a 40 días de trabajos comunitarios tras casi triplicar la tasa de alcoholemia

El alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves, ha comparecido este viernes ante la Sección de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana en un juicio rápido de conformidad por un delito contra la seguridad vial.

El regidor reconoció los hechos y aceptó una pena de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y ocho meses de privación del permiso de conducir como autor de un delito de conducción bajo los efectos del alcohol. Los términos completos de la resolución judicial aún no constan.

La comparecencia se produce un día después de que Gonçalves pidiera perdón en una declaración institucional celebrada en la Casa de la Cultura. El alcalde admitió entonces que lo ocurrido el lunes por la noche, cuando fue denunciado por la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana tras ser interceptado al volante con una tasa de alcohol que casi triplicaba la permitida, "no tiene justificación alguna".

"No voy a escudarme en que se trata de una cuestión personal, porque no lo es", afirmó en esa intervención, en la que subrayó que es alcalde "las 24 horas del día" y que, como máximo representante municipal, está obligado a actuar "con la dignidad a la que obliga el cargo".

Gonçalves definió lo ocurrido como "un error humano", aunque evitó ampararse en circunstancias personales, como que los hechos se produjeran en la víspera de su cumpleaños. "No calculé las consecuencias", señaló. También pidió disculpas a sus vecinos, "a quienes me debo como alcalde y a los que sé que he fallado", y a sus socios de gobierno, presentes en el acto, por el daño político causado.