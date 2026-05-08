El Ayuntamiento de Mogán organiza jornadas para afrontar el duelo en personas mayores de 16 años
La psicóloga y tanatóloga Nuria Vega ofreció herramientas prácticas para afrontar la pérdida y validar las emociones durante las dos sesiones celebradas
Las XVIII Jornadas de Crecimiento Personal de Mogán reunieron esta semana a 80 participantes, entre profesionales y población general, en dos sesiones dedicadas a comprender y acompañar el proceso del duelo.
La iniciativa, organizada por el Departamento de Atención Psicológica del Ayuntamiento de Mogán, se celebró los días 6 y 7 de mayo en el Centro Polivalente de Arguineguín bajo el título ‘Tu proceso del duelo desde la chiquitez: una ruta para navegantes’.
La psicóloga y tanatóloga Nuria Vega fue la encargada de guiar las sesiones, en las que ofreció herramientas prácticas para afrontar situaciones de pérdida, validar las emociones que aparecen durante el duelo y comprender mejor las distintas formas de transitar este proceso.
Durante la primera jornada, Vega abordó el duelo normalizado y explicó claves para identificar un proceso adaptativo. La sesión se centró en la importancia de acoger las emociones propias y reconocer el valor de los pequeños gestos cotidianos que ayudan a dar sentido al camino del duelo.
La segunda sesión estuvo dedicada al duelo complicado, con especial atención a los factores de riesgo, las señales de alarma y los criterios que pueden indicar la necesidad de derivación profesional.
La concejala de Servicios Sociales, Grimanesa Artiles, valoró positivamente la participación registrada y destacó que este tipo de actividades responden a una demanda ciudadana. Según señaló, las jornadas forman parte de una línea de trabajo iniciada en octubre y que continúa despertando interés entre vecinos, vecinas y profesionales.
Las jornadas estuvieron dirigidas a personas mayores de 16 años y se desarrollaron en horario de tarde, entre las 16:30 y las 20:00 horas.
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