Buscan a una mujer desaparecida en Santa Lucía de Tirajana
La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para localizar a Carmen Denia Nuez Valido, desaparecida en la madrugada del viernes
La Guardia Civil busca a Carmen Denia Nuez Valido, una mujer de 59 años desaparecida en Santa Lucía de Tirajana durante la madrugada de este viernes, 8 de mayo.
Según la información facilitada, la última vez que se la vio fue sobre las 00:10 horas del viernes. Carmen es de complexión delgada, tiene el pelo largo y rubio y los ojos marrones.
En el momento de su desaparición vestía una chaqueta negra y un pantalón negro con manchas blancas.
La Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana para tratar de localizarla. Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede contactar con el 062 o con el puesto de Vecindario en el 928 793 800.
También están disponibles los teléfonos de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana, 092 y 928 727 202, así como el 091 de la Policía Nacional y el 112 de Emergencias.
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