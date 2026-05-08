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Buscan a una mujer desaparecida en Santa Lucía de Tirajana

La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para localizar a Carmen Denia Nuez Valido, desaparecida en la madrugada del viernes

La desaparecida Carmen Denia Nuez Valido.

La desaparecida Carmen Denia Nuez Valido. / LP/DLP

Bruno Betancor

La Guardia Civil busca a Carmen Denia Nuez Valido, una mujer de 59 años desaparecida en Santa Lucía de Tirajana durante la madrugada de este viernes, 8 de mayo.

Según la información facilitada, la última vez que se la vio fue sobre las 00:10 horas del viernes. Carmen es de complexión delgada, tiene el pelo largo y rubio y los ojos marrones.

En el momento de su desaparición vestía una chaqueta negra y un pantalón negro con manchas blancas.

Cartel difundido para la búsqueda de Carmen Denia Nuez Valido, desaparecida en Santa Lucía de Tirajana.

Cartel difundido para la búsqueda de Carmen Denia Nuez Valido, desaparecida en Santa Lucía de Tirajana. / LP/DLP

La Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana para tratar de localizarla. Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede contactar con el 062 o con el puesto de Vecindario en el 928 793 800.

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También están disponibles los teléfonos de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana, 092 y 928 727 202, así como el 091 de la Policía Nacional y el 112 de Emergencias.

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