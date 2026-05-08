Buscan a una mujer desaparecida en Santa Lucía de Tirajana

La Guardia Civil busca a Carmen Denia Nuez Valido, una mujer de 59 años desaparecida en Santa Lucía de Tirajana durante la madrugada de este viernes, 8 de mayo.

Según la información facilitada, la última vez que se la vio fue sobre las 00:10 horas del viernes. Carmen es de complexión delgada, tiene el pelo largo y rubio y los ojos marrones.

En el momento de su desaparición vestía una chaqueta negra y un pantalón negro con manchas blancas.

Cartel difundido para la búsqueda de Carmen Denia Nuez Valido, desaparecida en Santa Lucía de Tirajana. / LP/DLP

La Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana para tratar de localizarla. Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede contactar con el 062 o con el puesto de Vecindario en el 928 793 800.

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También están disponibles los teléfonos de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana, 092 y 928 727 202, así como el 091 de la Policía Nacional y el 112 de Emergencias.