Así es la casa rural más acogedora de Gran Canaria: 1.500 euros al mes por vivir en uno de los pueblos más bonitos de España

El municipio de Tejeda forma parte de un paisaje geológico y natural único, rodeado de barrancos, laderas y montañas. Este encantador rincón canario destaca por su incalculable valor paisajístico, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco gracias a sus dos guardianes de piedra: Roque Nublo y Roque Bentayga, símbolos geológicos de la isla y parte esencial del Paisaje Cultural de Risco Caído.

La vivienda, situada en Tejeda —pueblo ganador de la duodécima edición de “Juntos brillamos más”, la conocida campaña navideña de Ferrero Rocher—, ofrece paz y tranquilidad en un entorno natural privilegiado, con todas las comodidades necesarias para disfrutar de un estilo de vida diferente en pleno corazón de Gran Canaria.

¿Qué ventajas presenta la vivienda?

Su ubicación en el centro de Gran Canaria supone un punto estratégico que permite disfrutar de un clima más suave que el del norte y el este de la isla, lo que garantiza una estancia agradable durante todo el año. Además, la vivienda cuenta con dos amplias terrazas con barbacoa y piscina privada, disponible entre marzo y octubre, lo que la convierte en un espacio ideal tanto para el descanso como para el ocio al aire libre.

Vistas del decorado interior / Idealista

Por su parte, el interior combina el encanto histórico con las comodidades actuales, incorporando electrodomésticos y equipamiento moderno sin renunciar a su esencia original. Todo ello en un entorno privilegiado, perfecto para disfrutar de atardeceres, cielos estrellados, rutas y paseos en plena naturaleza.

Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Canarias

El valor histórico de la vivienda es incalculable. Con más de 250 años de antigüedad, su origen se remonta a siglos atrás, cuando era utilizada como casa campesina, y ha sido cuidadosamente rehabilitada para conservar su esencia original.

A pesar de su larga historia, las reformas del inmueble han respetado los materiales y la estructura tradicional, manteniendo elementos característicos como la piedra y la madera. Esta combinación entre patrimonio y modernidad le ha permitido conservar su autenticidad, al mismo tiempo que incorpora todas las comodidades necesarias para la vida actual.

Vistas de la terraza / Idealista

En definitiva, esta casa rural en el corazón de Gran Canaria ofrece una oportunidad única para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y un entorno con un alto valor histórico sin renunciar a las comodidades actuales. Su combinación de patrimonio, ubicación estratégica y equipamiento moderno la convierten en una opción especialmente atractiva para estancias largas en la isla.

Se trata, además, de un alquiler flexible de entre 1 y 11 meses, lo que permite adaptarlo tanto a estancias temporales como a experiencias más prolongadas en uno de los entornos rurales más singulares de Canarias.