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El colectivo canario Marikas Rurales exporta a Madrid su exitoso modelo de prevención del suicidio

Estará presente el próximo 13 de mayo en la Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico, dentro del 4º Encuentro de Sindicalismo LGTBIQA+: salud y cuidados

Imagen de uno de los momentos de la conferencia de Marikas Rurales centrada en la prevención de la conducta suicida, desarrollada en el Centro Cultural Federico García de Ingenio.Lorca

Imagen de uno de los momentos de la conferencia de Marikas Rurales centrada en la prevención de la conducta suicida, desarrollada en el Centro Cultural Federico García de Ingenio.Lorca / LP/DLP

El colectivo LGTBI Marikas Rurales, originario de Gran Canaria e implanto en el municipio de Ingenio, dará un salto significativo a la escena nacional tras el impacto social de sus recientes iniciativas en las islas. Tras el éxito rotundo de la conferencia celebrada en el Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio, donde se registró un aforo completo para abordar la prevención de la conducta suicida, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha mostrado un firme interés en el trabajo del colectivo para trasladar esta labor de sensibilización a nivel estatal.

Este salto a la península se materializará el próximo 13 de mayo, a las 15.30 horas en Madrid, dentro del 4º Encuentro de Sindicalismo LGTBIQA+: salud y cuidados. El evento, que tendrá lugar en la Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico y contará con la participación de 70 delegados procedentes de diversas comunidades autónomas, consolidando así la proyección de una iniciativa que nació en el entorno rural canario.

La base de este encuentro nacional es la exitosa jornada 'Todoxs contamos: prevención de la conducta suicida', que en su edición canaria apostó por la escucha, la empatía y la corresponsabilidad social. En dicha ocasión, expertos como el psicopedagogo Calixto Herrera Rodríguez subrayaron la importancia de "hacerle hueco al otro" y desterrar prejuicios para centrarse en las historias humanas detrás de las cifras, una visión que ahora se compartirá en Madrid junto a los representantes del colectivo, Daniel Alemán (presidente) y Eduardo Manzano (secretario).

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Marikas Rurales destaca la importancia de generar espacios seguros de diálogo, sensibilización y acompañamiento sobre salud mental y prevención del suicidio, especialmente dentro del colectivo LGTBIQA+, donde continúan existiendo situaciones de discriminación, aislamiento, sexilio y vulnerabilidad emocional. Durante este IV Encuentro, además de este foro sobre la prevención del suicidio, se desarrollarán mesas y talleres sobre Año Intersex, acompañamiento trans, protocolo antiacoso LGTBIQA+, campaña 17M: Día Internacional contra la LGTBIQA+fobia, sexilio y sinhogarismo y Activismo y acción sindical, entre otras.

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