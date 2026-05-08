Chari Medina, productora presente en Gran Canaria Me Gusta: “Empecé a hacer mermeladas con lo que tenía en la huerta”

¿Qué le impulsó a montar 'Mamasayo'?

Mi abuela y mi madre siempre han sido muy cocinillas y desde pequeña me ensañaron a sacarle partido a todos los productos de nuestro huerto. En mi casa nunca se tiraba nada y al principio aprendí a hacer mis propias mermeladas porque eran un producto de aprovechamiento. Todo el que las probaba me decía que le gustaba, así que hace once años empecé a venderlas, y nada, he ido caminado poquito a poquito pero firme. Decidí ponerle 'Mamasayo' a mi marca porque era como llamaba a mi abuela, que fue un referente muy grande en mi familia.

¿Qué hace especial a sus productos?

Lo que hace especial mis productos es que quiero que pueda comerlos todo el mundo. Por eso lo que hago son mermeladas sin azúcar blanca, sino que las endulzo con miel de abedul para que sean más saludables. Son mermeladas pensadas para que puedan comerlas tanto los diabéticos como los veganos. No suben el nivel glucémico y no producen caries como muchas mermeladas comerciales.

¿Cómo elabora la miel?

Tengo mis propias colmenillas. Como digo yo, son poquitas, pero benditas. Me permiten hacer distintos preparados de colmena. Me gusta hacer elaboraciones que ayuden a la salud de las personas, por eso hago mis preparados con miel y limón, con miel y jengibre... Cosas que te puedan ayudar cuando tienes un catarrito o cuando te falta energía. Creo que todos debemos cuidarnos y si lo hacemos por medios naturales, pues mejor que mejor. Siento que si lo hacemos bien y sin excesos, todos duraremos más.

También hace varios tipos de mojos.

Siempre me ha encantado hacer mojo, es una salsa fundamental en nuestra gastronomía. Tengo los mojos de toda la vida como el mojo rojo, tanto suave como picón, el mojo verde y el de almendras. Luego me gusta probar con ingredientes que no se suelen utilizar para hacer esta salsa. Me gusta hacer cosas fuera de lo habitual, como puede ser el mojo de aguacate y el de mango.

¿Cuál diría que es su mojo favorito?

Ahora mismo hay uno que considero mi mojo estrella y que está teniendo mucho éxito, que es el mojo de ajo negro. Es una exquisitez que yo invito siempre a probar porque no tiene nada que ver con lo que uno espera al probarlo. No es ni dulce ni amargo, pero tampoco es salado ni ácido. Tiene sabor umami, que es lo que llaman "el quinto sabor".

¿Cómo se le ocurrió ir añadiendo nuevos productos?

Soy una persona muy creativa en la cocina. A lo mejor, estoy cocinando y se me ocurre una nueva idea y decido probar, a ver qué pasa. Entonces, sin darme cuenta, pues saco algo nuevo que está bueno y tiene éxito, gracias a Dios. En mi casa siempre fuimos así, mi madre, mi abuela, "las marujas de antes" éramos todas muy cocinillas.