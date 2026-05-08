Una espátula común vuelve a volar en Maspalomas tras recuperarse en el Centro de Fauna de Tafira

Una espátula común (Platalea leucorodia) recuperó este viernes la libertad en la Charca de Maspalomas, después de casi dos meses de tratamiento en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira. El ave había sido rescatada a principios de marzo por un vecino en Santa Lucía de Tirajana, tras aparecer herida en las inmediaciones del Centro Comercial Atlántico.

El ejemplar ingresó en el centro el 2 de marzo con una fractura en el metacarpo del ala. Fue Miguel Ángel, un ciudadano particular, quien dio el aviso al detectar que el animal tenía dificultades para moverse. Ya en Tafira, el equipo veterinario le practicó una intervención de urgencia y le colocó fijadores externos para estabilizar la lesión.

Durante las semanas siguientes, la espátula permaneció bajo vigilancia intensiva. Su evolución fue favorable: recuperó movilidad, ganó peso y volvió a desarrollar capacidad de vuelo. El proceso incluyó controles radiográficos periódicos y una dieta específica a base de guppies vivos, pasta insectívora y vegetación acuática.

El consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, y personal del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. / Alejandro Jiménez

El 30 de marzo se le retiraron los fijadores y el ave pasó al jaulón de vuelo, donde completó la última fase de su rehabilitación. Casi un mes después, el 28 de abril, alcanzó su mejor estado físico desde el ingreso. El equipo veterinario autorizó finalmente su liberación el 7 de mayo, al comprobar que presentaba una condición óptima.

La suelta se realizó en la Charca de Maspalomas, uno de los humedales más relevantes de Gran Canaria y punto habitual de descanso y alimentación para aves migratorias. En el mismo acto también fueron liberados dos ejemplares de tarro canelo y una garcilla.

A la liberación asistieron el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink; la concejala de Medio Ambiente de San Bartolomé de Tirajana, Araceli Armas; y el veterinario y director del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira, Pascual Calabuig.

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García Brink subrayó la importancia del trabajo que realiza el centro y destacó el papel de la ciudadanía en la detección y rescate de fauna herida. También defendió el valor ambiental de la Charca de Maspalomas, un espacio que, señaló, seguirá requiriendo protección por su riqueza ecológica y por la presencia regular de numerosas especies de aves.