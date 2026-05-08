La Zona Comercial Mesa y López acoge la exposición y entrega de premios del XX Concurso Fotográfico de Las Palmas de Gran Canaria

Este sábado 9 de mayo, la Zona Comercial Mesa y López acogerá la exposición y entrega de premios del XX Concurso Fotográfico de Las Palmas de Gran Canaria, convirtiendo la rambla junto a la Plaza de España en un espacio abierto de exhibición artística.

La muestra se desarrollará entre las 12.00 y las 18.30 horas, reuniendo las mejores imágenes captadas durante el certamen de fotografía rápida celebrado el 25 de abril, que contó con la participación de más de 200 fotógrafos de todas las edades.

En el concurso hubieron participantes de todas las edades. / LP/DLP

Participación internacional y local

La edición de 20 aniversario ha contado con fotógrafos aficionados y profesionales de Gran Canaria, Tenerife y países como Alemania, Italia, Ucrania, Chile o Cuba. “Es un orgullo ver cómo el concurso ha crecido y atrae talento de distintas partes del mundo”, señaló Pedro Quevedo Iturbe, primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria.

El concurso, caracterizado por su formato de fotografía rápida, planteó un reto creativo a los participantes, que debieron capturar imágenes en tiempo récord siguiendo seis temas sorpresa: "Debí tirar más fotos", "Moda juvenil", "A contracorriente", "Pequeñas cosas", "Con altura" y "He visto una luz". Cada tema estuvo acompañado de una propuesta musical, enriqueciendo la experiencia.

Este formato fomenta la capacidad de improvisación y la creatividad inmediata de los participantes

“Este formato fomenta la capacidad de improvisación y la creatividad inmediata de los participantes”, destacó Felipe Afonso El Jaber, viceconsejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias. El público podrá contemplar al menos una fotografía de cada participante, presentadas en formato 20 x 30 centímetros sobre soportes instalados por la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López. La iniciativa permite acercar la fotografía al espacio urbano, fomentando la curiosidad de artistas y aficionados.

Premios y categorías

A las 18.00 horas se llevará a cabo el fallo del jurado y la entrega de premios, con un total de 4.700 euros. Destaca el premio a la Mejor Serie Fotográfica, patrocinado por Cajasiete, que reconoce la interpretación conjunta de los seis temas. En la categoría sénior, se premiarán las mejores imágenes individuales de cada tema con el respaldo de instituciones. La categoría junior contará con diez premios patrocinados por empresas locales y nacionales.

Además, todos los participantes que acudan al evento organizado por la Asociación Zona mesa y Lóepz recibirán un curso totalmente gratuito de fotografía o vídeo, cortesía de Duke Fotografía y entrarán en el sorteo de obsequios ofrecidos por Ad7 Islas y Duke.