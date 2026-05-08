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Gáldar pone en marcha dos puntos de recarga exclusivos para taxis eléctricos junto a la parada de Las Guayarminas

El proyecto supera los 66.000 euros y está financiado con fondos europeos Next Generation EU

Teodoro Sosa y Julio Mateo, en el centro, Ulises Miranda a la derecha y taxistas de Gáldar junto al nuevo punto de recarga.

Teodoro Sosa y Julio Mateo, en el centro, Ulises Miranda a la derecha y taxistas de Gáldar junto al nuevo punto de recarga. / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Gáldar ha puesto en funcionamiento dos nuevos puntos de recarga exclusivos para taxis eléctricos en la Bajada de Las Guayarminas, junto a la parada de taxis y cerca del cruce con Martinón León. La instalación fue visitada este jueves por el alcalde, Teodoro Sosa; el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo; y el concejal de Medio Ambiente, Ulises Miranda, junto a representantes del sector del taxi.

El proyecto ha contado con un presupuesto superior a los 66.870 euros, financiado en su mayor parte con una subvención de 53.498,51 euros procedente de fondos europeos Next Generation EU, dentro del programa para el despliegue del vehículo eléctrico y la infraestructura de recarga en el sector del taxi. El Ayuntamiento ha aportado más de 13.370 euros de fondos propios.

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Los nuevos cargadores son dos unidades Vega Chargers Aloha Gravity, con conectores CCS 2 y una potencia de hasta 30 kW, capaces de ofrecer hasta 200 kilómetros de autonomía por cada hora de carga. El alcalde destacó que Gáldar ya dispone de 14 puntos de recarga para vehículos eléctricos distribuidos por distintos barrios y aparcamientos, y avanzó que próximamente se instalarán otros 18 puntos más.

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