Agüimes exhibe el sabor autóctono en una feria con 46 productores

La feria 'Gran Canaria Me Gusta' inauguró este viernes su decimotercera edición, siendo el Recinto Ferial de Agüimes el lugar elegido para su celebración. El evento promovido por el Cabildo de Gran Canaria y que cuenta con la participación de 17 ayuntamientos de la isla, se ha convertido en una cita anual ineludible donde el sector primario y la gastronomía se dan la mano para dar a conocer a conocer a los canarios el valor, la variedad y la innovación de los productos de su tierra. La feria, que incluye talleres, degustaciones y cuarenta y seis puestos con mercancía de kilómetro cero, concentra las maravillas que la isla de Gran Canaria tiene para ofrecer.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, sostuvo que el objetivo de este acontecimiento es "no solo de comercialización, sino de sensibilización, de una pedagogía sobre la importancia que tiene mantener el sector primario, mantener el territorio, el paisaje, comer más sano, general empleo local y dejar menos huellas ecológicas a la hora de consumir lo que necesitamos para alimentarnos". Morales afirmó que este evento es "una manera de celebrar también ese sentimiento de orgullo y de pertenencia por lo que nos identifica" y destacó que tiene un gran significado para los grancanarios porque "pone en valor nuestras tradiciones".

Variedad y calidad

El Recinto Ferial se ha convertido en un ecléctico y estimulante escenario donde la inmensa variedad de sabores de toda índole inunda cada uno de los rincones del lugar. Mermeladas, café, frutas y verduras, carnes, mieles, postres, quesos y cervezas son solo una pequeña parte de todos los elementos elaborados en el territorio insular que se han dado cita este fin de semana en Agüimes. No solo los pequeños productores han decidido sumarse a la feria, sino que grandes corporaciones de relevancia en las islas como Spar Gran Canaria e Hiperdino, caracterizadas por su colaboración con los productores locales, también se han unido con sus estands a este evento.

Manoch Antuane, un vecino de Las Palmas de Gran Canaria, reconoce que lo que lo motivó a acudir a 'Gran Canaria Me Gusta' desde que abrió sus puertas fue la oportunidad de comprar los productos que ofertan ambas cadenas de supermercados por un precio reducido. Antuane sostiene que "es una oportunidad que solo se tiene una vez al año y tanto mi mujer como yo decidimos que volveríamos tras salir muy contentos de la anterior edición".

Desde Spar Gran Canaria destacaron sus talleres infantiles, organizados para concienciar a los más pequeños de la importancia de una alimentación saludable, poniendo en valor la fruta y la verdura de temporada y haciéndola atractiva para los más pequeños. El año pasado consiguieron dar salida a más de 8.500 kilos de mercancía desde su estand y este año pretenden aumentar esa cifra. Por su parte, desde Hiperdino también decidieron apostar por los productos agrícolas frescos, entre los que destacan los arándanos, las papas, el melón verde y los plátanos.

Las personas que acudieron a la feria gozaban de perfiles muy distintos y asistieron motivados por diversos motivos. Irene Monyor es estudiante de cocina y asegura que no solo ha disfrutado de catar los diferentes alimentos, sino que es un espacio que le ha permitido aprender diferentes técnicas que podrá incorporar a su trabajo en el futuro. Monyor aclara que el despiece de carne de cordero y oveja ofrecido por Mataderos Insulares le aportó nuevos trucos que desconocía por completo y destaca que "es impresionante ver cómo los profesionales pueden hacer ver sencillo algo que, para cualquiera que lo haya intentado, suele ser laborioso y complicado".

Los vinos y el queso son la pasión de Roberto Blanco, quien bromea diciendo que ha llegado desde Moya únicamente para poder probar los diferentes brebajes preparados por las bodegas canarias y los quesos de los mejores ganaderos. Pocas horas después de abrir la feria, el moyense asegura que ya había comprado un vino tinto y otro blanco de la Bodega Hinojo, que se ofertan en el estand del Ayuntamiento de Telde, y que se pasará toda la jornada catando los diferentes quesos de cabra y oveja que pueda encontrar.

Innovación y sabor

La tradición y la innovación van de la mano en Gran Canaria me gusta, ya que se pueden encontrar desde las narajas producidas por Ajova, un grupo de jóvenes agricultores de Telde que unieron fuerzas para recuperar el cultivo en fincas del municipio que se encontraban en desuso, hasta las setas cultivadas por Coffee Fungi, el proyecto ideado por Cristina Polo que reutiliza las borras de café recogidas de bares y restaurantes para emplearlas como sustrato en su huerto en Gáldar en el que elaboran sus propias setas.

La creatividad del sector primario no para de crecer y Lorenzo Pérez, el creador de Canaturex, es el mejor ejemplo de ello. Su empresa se dedica a la cría y recolección de cochinilla, principalmente para utilizarlas como tinte, pero no ha querido qyuedarse ahí y ha creado la cerveza artesanal "sangre de dioses", la primera en el mundo que emplea la cochinilla como ingrediente esencial en su receta.