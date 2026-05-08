Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hantavirus, última hora del crucero MV HondiusMata a su madre en FuerteventuraAlcalde Guía - condena por alcoholemiaVisita del papa a Gran CanariaTiempo CanariasJuguete del Viento en La PuntillaFC Andorra - UD Las Palmas
instagramlinkedin

El Hospital Doctor Negrín coordina las recomendaciones nacionales sobre terapias biológicas para el lupus

El Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria ha coordinado las nuevas guías de la Sociedad Española de Reumatología para el uso de terapias biológicas en pacientes con lupus

El Hospital Doctor Negrín coordina las recomendaciones de terapias biológicas para el lupus de la Sociedad Española de Reumatología

El Hospital Doctor Negrín coordina las recomendaciones de terapias biológicas para el lupus de la Sociedad Española de Reumatología / LP/DLP

El servicio de Reumatología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha coordinado las recomendaciones de terapias biológicas para el lupus de la Sociedad Española de Reumatología, una herramienta dirigida a facilitar la toma de decisiones clínicas basadas en la evidencia y en el consenso de expertos.

Estas recomendaciones están orientadas al uso de tratamientos biológicos, terapias de alto impacto para el sistema sanitario, y buscan ayudar a los profesionales a valorar de forma ponderada su aplicación en pacientes con lupus.

El lupus es una enfermedad reumática autoinmune, sistémica y crónica, en la que el sistema inmunitario ataca por error a los propios tejidos del organismo. Este proceso genera autoanticuerpos que pueden provocar inflamación y daños en distintos órganos.

Con motivo del Día Mundial del Lupus, que se celebra este domingo, 10 de mayo, el doctor Rúa-Figueroa, responsable de la coordinación de estas recomendaciones, destacó la intensa actividad asistencial e investigadora que desarrolla el centro hospitalario en torno a esta enfermedad.

El servicio de Reumatología del Doctor Negrín cuenta con cerca de 30 años de trayectoria y actualmente realiza seguimiento activo a más de 450 pacientes con lupus.

Además de la labor asistencial, el centro mantiene una destacada línea de investigación sobre esta patología, con ensayos clínicos y estudios observacionales que han dado lugar a más de 90 publicaciones internacionales, situando al Hospital Doctor Negrín entre los centros nacionales con mayor producción científica en este ámbito.

El hospital también coordina, junto al Hospital Meixoeiro de Vigo, el Registro Nacional de Lupus de la Sociedad Española de Reumatología, conocido como RELESSER.

Noticias relacionadas

La atención a los pacientes se realiza a través de una consulta monográfica dedicada exclusivamente al lupus. Además, el servicio participa en el Aula de Pacientes Doctor Negrín, donde una enfermera especializada imparte charlas formativas para ayudar a los pacientes a conocer mejor su enfermedad, implicarse en su cuidado y mejorar el manejo de la patología.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno de Canarias pretende reducir más de 260.000 metros cuadrados la Reserva de las Dunas de Maspalomas
  2. La familia de Eustasio López refuerza su control en Lopesan
  3. Las multas a propietarios de apartamentos en el sur de Gran Canaria siguen al alza un año después del decreto destinado a frenarlas
  4. El jefe de Disciplina Urbanística se querella contra la concejala de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana por presunta corrupción y acoso
  5. La finca de Gran Canaria que conquistó a Quevedo: alojamiento vacacional, videoclip y noches desde menos de 200 euros
  6. El alcalde de Guía pide perdón tras casi triplicar la tasa de alcohol al volante: 'Lo sucedido este lunes no tiene justificación alguna; soy alcalde las 24 horas del día
  7. Así es el alquiler soñado para disfrutar de la naturaleza: 600 euros por una casa terrera en San Mateo
  8. Ni Vigo ni Bilbao: este municipio de Canarias es uno de los más saludables de España

La Aemet prevé lluvias en Gran Canaria este sábado: estas son las zonas con más probabilidad

La Aemet prevé lluvias en Gran Canaria este sábado: estas son las zonas con más probabilidad

Víctor Gutiérrez, diputado socialista: «La Península tiene que aprender de Gran Canaria en materia de defensa de derechos lgtbi»

Víctor Gutiérrez, diputado socialista: «La Península tiene que aprender de Gran Canaria en materia de defensa de derechos lgtbi»

Melody rebosa el Pride en la antesala del gran desfile del orgullo LGTBI

Melody rebosa el Pride en la antesala del gran desfile del orgullo LGTBI

Agüimes exhibe el sabor autóctono en una feria con 46 productores

Agüimes exhibe el sabor autóctono en una feria con 46 productores

Chari Medina, productora presente en Gran Canaria Me Gusta: “Empecé a hacer mermeladas con lo que tenía en la huerta”

Chari Medina, productora presente en Gran Canaria Me Gusta: “Empecé a hacer mermeladas con lo que tenía en la huerta”

Teror impulsa taxis compartidos para mejorar la movilidad en zonas periféricas

Teror impulsa taxis compartidos para mejorar la movilidad en zonas periféricas

Gáldar pone en marcha dos puntos de recarga exclusivos para taxis eléctricos junto a la parada de Las Guayarminas

Gáldar pone en marcha dos puntos de recarga exclusivos para taxis eléctricos junto a la parada de Las Guayarminas

Puertos Canarios 'sella' Arguineguín ante la visita del Papa

Puertos Canarios 'sella' Arguineguín ante la visita del Papa
Tracking Pixel Contents