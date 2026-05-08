El Hospital Doctor Negrín coordina las recomendaciones nacionales sobre terapias biológicas para el lupus

El servicio de Reumatología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha coordinado las recomendaciones de terapias biológicas para el lupus de la Sociedad Española de Reumatología, una herramienta dirigida a facilitar la toma de decisiones clínicas basadas en la evidencia y en el consenso de expertos.

Estas recomendaciones están orientadas al uso de tratamientos biológicos, terapias de alto impacto para el sistema sanitario, y buscan ayudar a los profesionales a valorar de forma ponderada su aplicación en pacientes con lupus.

El lupus es una enfermedad reumática autoinmune, sistémica y crónica, en la que el sistema inmunitario ataca por error a los propios tejidos del organismo. Este proceso genera autoanticuerpos que pueden provocar inflamación y daños en distintos órganos.

Con motivo del Día Mundial del Lupus, que se celebra este domingo, 10 de mayo, el doctor Rúa-Figueroa, responsable de la coordinación de estas recomendaciones, destacó la intensa actividad asistencial e investigadora que desarrolla el centro hospitalario en torno a esta enfermedad.

El servicio de Reumatología del Doctor Negrín cuenta con cerca de 30 años de trayectoria y actualmente realiza seguimiento activo a más de 450 pacientes con lupus.

Además de la labor asistencial, el centro mantiene una destacada línea de investigación sobre esta patología, con ensayos clínicos y estudios observacionales que han dado lugar a más de 90 publicaciones internacionales, situando al Hospital Doctor Negrín entre los centros nacionales con mayor producción científica en este ámbito.

El hospital también coordina, junto al Hospital Meixoeiro de Vigo, el Registro Nacional de Lupus de la Sociedad Española de Reumatología, conocido como RELESSER.

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La atención a los pacientes se realiza a través de una consulta monográfica dedicada exclusivamente al lupus. Además, el servicio participa en el Aula de Pacientes Doctor Negrín, donde una enfermera especializada imparte charlas formativas para ayudar a los pacientes a conocer mejor su enfermedad, implicarse en su cuidado y mejorar el manejo de la patología.