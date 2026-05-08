Las I Jornadas 'Educación, Arte y Juego' de Gáldar reúnen a más de 200 profesionales

Las I Jornadas 'Educación, Arte y Juego: La pedagogía de lo local' comenzaron en la tarde de este jueves en el Centro Cultural Guaires de Gáldar con una destacada acogida por parte de la comunidad educativa y cultural de la Isla.

Más de 200 personas participaron en esta primera sesión del encuentro impulsado por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Rita Cabrera, y organizado por Ocho Pies y la Fundación DISA, una cita que continuará durante la tarde del viernes y la jornada del sábado.

La inauguración contó con la participación de Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar; Rita Cabrera, concejala de Educación; Sara Mateos, directora de la Fundación DISA; y Mar Padilla, psicopedagoga y fundadora de Ocho Pies. La jornada incluyó las ponencias de Catherine L'Ecuyer y Pedro Jiménez, además de diferentes píldoras pedagógicas protagonizadas por experiencias educativas de Gran Canaria.

"Las escuelas rurales no son únicamente centros educativos. Son vida, son presente y son futuro"

Durante su intervención, Teodoro Sosa destacó la importancia de defender la educación pública y especialmente las escuelas rurales como elemento esencial para mantener vivos los barrios del municipio. "Las escuelas rurales no son únicamente centros educativos. Son vida, son presente y son futuro.

Cuando un pueblo pierde su escuela comienza a apagarse poco a poco. La escuela rural mantiene vivos nuestros barrios de medianías y de cumbre, fija población, crea arraigo y garantiza igualdad de oportunidades para las familias que deciden seguir viviendo en el entorno rural", señaló el alcalde.

Asimismo, el primer edil recordó el compromiso histórico de Gáldar con la supervivencia de estos centros educativos y con la mejora de la enseñanza pública en el municipio. "Defender una escuela rural abierta es defender también el futuro de nuestros pueblos, nuestras tradiciones y nuestra identidad. Desde este Ayuntamiento hemos entendido siempre que invertir en educación no es un gasto, sino la mejor inversión de futuro que puede hacer una sociedad", afirmó.

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Las jornadas continuarán este viernes con la conferencia online del reconocido psicopedagogo italiano Francesco Tonucci, además de las intervenciones de Laura Iballa Urdiales y Santi Cirugeda. Ya el sábado se desarrollará la última jornada con ponencias de Mar Padilla, Txema Santana, Priscilla Vela y S Bimbo, además de nuevas píldoras pedagógicas centradas en experiencias educativas y culturales vinculadas al territorio, entre ellas las Escuelas Rurales de Gáldar y la Cueva Pintada.