El hijo de Pablo Escobar en San Bartolomé de Tirajana en la charla “El Perdón que Libera” en las V Jornadas de los Valores

Llega la 5º edición de las Jornadas Camino de los Valores se celebrarán los días jueves 14 y viernes 15 de mayo de 2026 en San Bartolomé de Tirajana bajo el lema “Evitar la revictimización de las personas vulnerables: un deber de la justicia”.

La programación reunirá a representantes institucionales, expertos, jóvenes, mayores y profesionales de distintos ámbitos para reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más justa, solidaria y comprometida con quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Habrán ponencias, mesas de diálogo y espacios de convivencia, pretendiendo crear un punto de encuentro entre generaciones, instituciones y ciudadanía, con el foco en la educación en valores y en la necesidad de evitar que las personas vulnerables vuelvan a sufrir daño dentro de los procesos sociales o judiciales.

Programación completa del evento con horarios. / LP/DLP

Jornada del jueves 14 de mayo

La primera jornada, que tendrá lugar el jueves 14 de mayo, estará dedicada a las raíces, la educación y la resiliencia activa. La mañana comenzará con una apertura institucional en la que intervendrán los alcaldes de San Bartolomé de Tirajana y Gáldar, junto a la magistrada Reyes Martel.

A continuación, se desarrollará la ponencia “El Camino que Inventamos para el Futuro”, a cargo de Víctor Vázquez Portomeñe, centrada en la importancia de la tradición como brújula para que los jóvenes no pierdan sus referentes.

Durante esa misma mañana se celebrará la mesa “El Respeto como Asignatura Troncal”, con Pilar Ponce, presidenta del Consejo Escolar de Madrid, quien abordará cómo trasladar la sabiduría de los mayores a las aulas del siglo XXI. Tras una pausa para café, Marcial Morales Martín, de Trichen, hablará sobre prevención y redes de apoyo, destacando el papel del mayor como “cortafuegos” y guía ante las adicciones juveniles.

La sesión de tarde del jueves llevará por título “El Choque de Realidad”. En ella se celebrará la charla “Resiliencia Real: Si ellos pudieron, tú no tienes excusa”, con Roque Star, influencer, en un encuentro directo y sin filtros. También habrá una Mesa de Diálogo Joven-Mayor, concebida como un espacio abierto para debatir con mayores y veteranos sobre la cultura del esfuerzo y el valor de la veteranía. Esta mesa estará moderada por Luis Caleiro Álvarez.

Segundo día del evento

El segundo día, el viernes 15 de mayo, estará centrada en la justicia, la superación y el juicio de la historia, con una sesión de mañana dedicada a la justicia reparadora. La primera ponencia magistral será impartida por Julián Sánchez Melgar, quien abordará la protección legal de la vulnerabilidad y el compromiso ético de los jóvenes como custodios de la dignidad de sus mayores.

Posteriormente, Juan Pablo Escobar participará con la mesa “El Perdón que Libera”, en la que compartirá lecciones de paz y reconciliación para que los jóvenes puedan construir un futuro sin las cargas del pasado. Tras la pausa para café, Marcelino Agís Villaverde ofrecerá la intervención “Ética, filosofía y meta…”, centrada en la ética del cuidado y en la idea de que, en el camino de la vida, llega antes quien cuida a quienes tiene al lado.

Se concluirá con la ponencia “La Hospitalidad como Destino”, a cargo de Daniel Lorenzo, director de la Fundación Catedral de Santiago, quien ofrecerá una reflexión espiritual sobre el valor de acoger la vejez como una meta noble del camino humano. La clausura oficial está prevista para las 15:00 horas del viernes.