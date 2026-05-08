José Gilberto Moreno García, director del Museo Elder, recibe el Premio a la Enfermería de Canarias

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología felicita a su director, José Gilberto Moreno García, tras recibir el Premio a la Enfermería de Canarias, un reconocimiento votado por cerca de 16.000 profesionales sanitarios del Archipiélago.

El galardón distingue su trayectoria vinculada a la gestión sanitaria, la innovación y el compromiso con el servicio público, valores que también han marcado su dirección en el Museo Elder.

Moreno con su galardón. / LP/DLP

Durante los últimos años, la labor de Moreno ha consolidado la proyección social del Museo Elder. Uno de los episodios más destacados fue la transformación del museo en el primer dispositivo sanitario ubicado en un espacio no convencional a nivel mundial durante la pandemia, iniciativa reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su carácter innovador y su contribución a la respuesta sanitaria.

El premio que refleja la visión entregadora del museo

Desde la institución, se interpreta este premio como un reconocimiento a una forma de entender la ciencia y la salud desde la cercanía, el cuidado de las personas y la innovación al servicio de la sociedad. “Este galardón refleja la visión integradora que hemos promovido: unir divulgación científica, educación en salud y vocación de servicio público”, explicó un portavoz del Museo Elder.

El equipo del Museo Elder se suma a la felicitación, destacando que la dirección de Moreno inspira y impulsa iniciativas desde la vocación de servicio. La concesión del premio pone en valor una trayectoria profesional marcada por la innovación, la gestión sanitaria y el compromiso público, consolidando un modelo de liderazgo orientado al bienestar social y la educación.