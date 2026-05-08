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San Bartolomé de Tirajana

Marcial García ‘Antoñón’ y Estebana Peña, homenajeados por su trayectoria en deporte adaptado en las fiestas de El Tablero

La Concejalía de Festejos y Eventos reconoce a participantes locales y de otros municipios por su compromiso deportivo y social.

Antoñon y Estebana con el equipo de balonmano junto a Marichal y Vega.

Antoñon y Estebana con el equipo de balonmano junto a Marichal y Vega. / LP/DLP

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha homenajeado a los jugadores más veteranos del Equipo de Balonmano Adaptado para Mayores del municipio: Marcial García Rodríguez, conocido como “Antoñón”, y Estebana Peña Gómez” en el marco del XVI Encuentro Lúdico Deportivo de Personas Mayores, un evento celebrado ayer dentro del programa de fiestas en honor a la Santísima Trinidad que reunió a más de 200 participantes en torno al deporte, la convivencia y el envejecimiento activo.

La jornada comenzó con la recepción de los asistentes y el acto institucional de bienvenida, en el que el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, y la concejala de Festejos y Eventos, Yilenia Vega, entregaron placas de reconocimiento a los colectivos invitados de otros municipios. En esta edición fueron distinguidos los grupos de mantenimiento físico Ojos de Garza, El Calero, Remudas, Pardilla y San Antonio, procedentes de Telde, así como el colectivo Mayores en Forma de Mogán, por su participación y compromiso con el encuentro.

Durante el acto, Marichal y Vega hicieron entrega de medallas al equipo, reconociendo la trayectoria de sus integrantes y su dedicación durante más de dos décadas. El primer teniente de alcalde destacó que “el deporte no solo mejora la salud, también crea amistades, mantiene la mente despierta y contagia esa juventud que ustedes siguen demostrando cada día”. Por su parte, la concejala subrayó la importancia de reconocer a quienes contribuyen con su esfuerzo a fortalecer la comunidad.

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Tras los homenajes, el público disfrutó de una exhibición del equipo de balonmano adaptado, que mostró el espíritu de superación y compañerismo que caracteriza al grupo desde su fundación en 2005. La jornada concluyó con diversas actividades de ejercicio físico acompañadas de música, reforzando el objetivo principal del encuentro: promover hábitos saludables, el envejecimiento activo y la convivencia entre mayores de distintos municipios de Gran Canaria.

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