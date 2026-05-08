Melody rebosa el Pride en la antesala del gran desfile del orgullo LGTBI

La cantante Melody congregó el viernes a unas 6.000 personas en la fiesta Sundance del Maspalomas Pride, celebrada en la piscina del Ocean Club, en Playa del Inglés. La artista sevillana, una de las grandes apuestas del cartel del 25 aniversario del evento, subió al escenario a las 19.00 horas en un ambiente marcado por el calor y la expectación de los asistentes que abarrotaron el recinto horas antes del concierto. La actuación de Melody, representante española en Eurovision Song Contest 2025, se convirtió en uno de los actos más multitudinarios de la programación, con un repertorio y puesta en escena que encajan con el carácter reivindicativo y festivo del Pride.

En paralelo al concierto, el Maspalomas Pride acogió también la entrega del Premio Literatura Diversa 2026, organizado junto a la Editorial Siete Islas. La novela La memoria del olivo, de la escritora guipuzcoana Sonia Lasa, fue distinguida como ganadora del certamen entre las 62 obras presentadas. La autora grancanaria Fátima Embark quedó finalista con Creer también es volar.

El acto se celebró en la Carpa de Lectura instalada en la Plaza del Yumbo y contó con la participación de representantes institucionales y culturales vinculados al festival. La obra ganadora de Sonia Lasa está ambientada en la Sevilla de 1933 y aborda una historia de amor clandestino entre dos mujeres en vísperas de la Guerra Civil. Por su parte, la novela de Fátima Embark narra la historia de varios jóvenes marcados por la exclusión, la identidad y la búsqueda de un espacio propio.

El Maspalomas Pride continúa el sábado con su acto principal: el gran desfile de carrozas, concebido como uno de los principales actos reivindicativos del Orgullo en Canarias y vuelve a reunir a residentes y visitantes en una de las semanas turísticas con mayor ocupación del año en el sur de la Isla. Con 30 carrozas y más de 100.000 asistentes, recorre hoy las principales avenidas de Playa del Inglés.

La cabalgata discurre a partir de las 16.00 horas desde la Avenida de Tirajana, continúa por la Avenida de Gran Canaria y concluye en la Avenida de España, junto al Centro Comercial Yumbo, epicentro de buena parte de las actividades del evento. Todo el recorrido se retransmite por La 2 y el Canal Internacional de RTVE desde las 15.15.

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Y la jornada sigue durante la noche en el Yumbo con la gala Freedom Pride, con sesiones de DJs internacionales y la lectura del manifiesto por parte de la actriz Loles León.