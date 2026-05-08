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Miguel Ríos actúa la Noche de San Juan en Arucas con su gira 'El último vals'

El artista recalará en la plaza de San Juan el próximo el próximo 23 de junio, a las 21.30 horas, en el marco de su gira nacional

Miguel Ríos actuará en Arucas dentro de su gira 'El último vals'.

Miguel Ríos actuará en Arucas dentro de su gira 'El último vals'. / LP/DLP

José A. Neketan

José A. Neketan

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Arucas ha anunciado que el legendario pionero del rock en España, Miguel Ríos, será el gran protagonista de la Noche de San Juan. El artista recalará en la plaza de San Juan el próximo 23 de junio a las 21.30 horas, en el marco de su gira nacional 'El último vals', para ofrecer una velada inolvidable en la que la música será el hilo conductor. La celebración contará también con las actuaciones de destacados grupos como los canarios Los Salvapantallas, conformando una oferta de conciertos diversa para una de las noches más esperadas del año.

Este evento se integra en un amplio programa de las Fiestas Patronales de San Juan Bautista que arrancará el 30 de mayo, coincidiendo con el Día de Canarias, y se prolongará hasta el 3 de julio. Entre las citas más relevantes destaca el 5 de junio, fecha en la que el músico y compositor aruquense Víctor Batista Velázquez realizará la lectura del pregón a las 20.00 horas en la Plaza de San Juan, seguido por el concierto Arucas en el corazón, a cargo de la Gran Canaria Big Band.

La tradición también tendrá un papel fundamental con la celebración del Corpus Christi el 7 de junio, donde las calles del centro histórico se vestirán de colorido gracias a la Fiesta de la Alfombrada. En este evento, más de cuarenta grupos de vecinos coordinados por la Asociación de Alfombristas de Arucas confeccionarán alfombras de flores y sal a lo largo de más de un kilómetro de recorrido. Asimismo, el 13 de junio se vivirá un momento histórico con el 50 aniversario de la Romería Canaria y Ofrenda al Santo Patrón, que culminará con música en la Plaza de San Juan y la Carretera del Lomo.

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La agenda de ocio se completará con el espacio ¡Un ratito de humor!, protagonizado por el humorista canario Kike Pérez el 23 de junio a las 18.00 horas en la plaza de la Constitución. Además, el 24 de junio, la banda de rock y pop Los 600 celebrará su décimo aniversario con un concierto especial a las 18.00 horas en la plaza de San Juan, conmemorando una década de trayectoria desde su debut en estas mismas fiestas en 2016.

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