Puertos Canarios 'sella' Arguineguín ante la visita del Papa

Puertos Canarios ‘sella’ el muelle de Arguineguín (Mogán) por razones de seguridad ante la visita del Papa el día 11 del mes que viene. El ente público no atenderá nuevas solicitudes de entrada, atraque o varada de embarcaciones desde las horas previas, y limita el acceso a las personas, aunque en principio no establece el desalojo de los barcos que tienen fijado su puerto base y servicios ya operativos, mientras se monta el dispositivo de seguridad interior y toda la infraestructura.

La resolución firmada por el director-gerente, Gilberto Moreno, informa que el papa León XIV visitará el Puerto Autonómico Canario de Arguineguín el 11 de junio, «constituyendo el primer evento de esta naturaleza y relevancia celebrado en Canarias». Y recuerda que la visita papal al puerto se hace como recordatorio de la crisis migratoria sufrida en el año 2020, donde se calcula que recalaron en este muelle grancanario más de 2.500 personas.

Servicios esenciales

El acto reunirá a una representación de migrantes que se encuentran en las islas, así como personal e instituciones y organismos que colaboraron en las labores de asistencia, contando igualmente con la participación de autoridades nacionales e internacionales. A su vez, es previsible una «asistencia masiva de fieles, ciudadanos y medios de comunicación».

El plan de actuación que se ha venido gestando conlleva la adopción de un plan específico de seguridad, control y vigilancia para garantizar el correcto desarrollo del acto institucional, tanto en la fecha de la visita como en los días previos, en los que se procederá al montaje y adecuación del espacio al aire libre, así como la adopción de un dispositivo de control.

«No supondrá el desalojo ni la retirada de embarcaciones" Puertos Canarios

El programa conlleva adoptar medidas restrictivas de acceso y uso de las instalaciones del Puerto de Arguineguín, si bien «no supondrá el desalojo ni la retirada de embarcaciones, ni afectará a las ocupaciones de superficie autorizadas, salvo casos excepcionales que serán debidamente comunicados, manteniendo en todo momento los servicios portuarios esenciales de amarre y estancia de embarcaciones, quedando restringido el acceso de usuarios a las instalaciones portuarias, pantalanes y lámina de agua», según la resolución firmada por este puerto de interés general, que está bajo la titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Horario

En cambio, estable una restricción del acceso y actividades comerciales en el Puerto de Arguineguín, desde las 00:00 horas del día 10 de junio (día previo de la visita papal) hasta las 15 horas del día 11 de ese mismo mes, limitando la actividad portuaria a la estancia y mantenimiento de atraque de las embarcaciones autorizadas como puerto base.

En este caso se incluye la zona de servicio del puerto, explanadas, edificaciones, lámina de agua, varadero, viales e instalaciones portuarias, tanto de gestión directa como en régimen de concesión o autorización, manteniendo los servicios esenciales que ofrece el puerto.

El acceso al recinto se limitará al personal autorizado expresamente para esas jornadas, especialmente a las fuerzas de seguridad y al personal vinculado al desarrollo del evento que tendrá un imparto en todo el mundo. .

En este caso, transcurrido el periodo de restricción, se procederá a reanudar y restablecer de forma paulatina el acceso a las instalaciones.

Puertos Canarios avisa de que no atenderá nuevas solicitudes de entrada, atraque o varada de embarcaciones que se soliciten para el periodo de restricción de acceso. La medida que no afectará a las ya otorgadas, manteniendo los servicios de atraque, estancia y varada de las embarcaciones que cuenten con autorización previa.

Las restricciones tienen «carácter excepcional, temporal y proporcional», y se encuentran según las consideraciones jurídicas «plenamente justificadas por la concurrencia de un evento de naturaleza extraordinaria que exige garantizar la seguridad de personas, bienes e infraestructuras portuarias, así como el adecuado funcionamiento del dispositivo de seguridad previsto».

Un informe de 20 de abril firmado por el técnico del Departamento de Explotación de Puertos Canarios concluye la necesidad de acordar las medidas restrictivas de acceso y uso de las instalaciones del Puerto Autonómico Canario de Arguineguín, así como la adopción de medidas extraordinarias de limitación de acceso, ordenación y control del recinto portuario los días previos y durante el desarrollo de la visita, «como medida imprescindible para garantizar la seguridad, al mismo tiempo que se permita mantener los servicios portuarios básicos».

Atraques

La resolución del director-gerente de Puertos Canarios, Gilberto Moreno, ya ha sido comunicada a los usuarios de la instalación, quienes también pueden recurrir estas medidas excepcionales.

La normativa portuaria ya establece que el acceso a los muelles y espacio portuario donde se desarrollen los servicios será de carácter restringido y solo podrán acceder los vehículos y personas vinculadas con dichos servicios.

Y que corresponde a la Administración portuaria canaria la determinación de dichos espacios, así como el otorgamiento de autorizaciones de acceso y el horario de funcionamiento para cada puerto.

Arguineguín es un pequeño puerto pesquero, que ha alcanzado notoriedad en los últimos años como consecuencia de la entrada regular de la gran mayoría de las pateras y cayucos que llegan a Gran Canaria provenientes de las costas africanas.

El recinto dispone de un total de 154 atraques, además de acoger a la Cofradía de Pescadores que agrupa a un total de 44 pescadores, según el ente público.

Arguineguín cuenta entre sus servicios disponibles con seguridad las 24 horas del día, limpieza, electricidad, agua, recogida de residuos, talleres, cafetería y agua potable.

A su vez, ocupa una superficie total de 123.596,91 metros cuadrados, de los cuales la zona de mar abarca 72.548,84 metros cuadrados, mientras que la zona de tierra se extiende por los restantes 51.048,07 metros cuadrados de superficie.

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Puertos Canarios solo gestiona dos muelles bajo su titularidad en Gran Canaria, como son el de Agaete y este de Arguineguín en la costa del municipio turístico de Mogán, que dispone de un dique de 425 metros de longitud protegidos en su exterior por la barrera de tetrápodos.