San Bartolomé de Tirajana inaugura la remodelación del polideportivo Maestro Antonio de Cercados de Espino

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana inaugurará este domingo 10 de mayo, a las 12:00 horas, la remodelación integral del Complejo Polideportivo ‘Maestro Antonio’ de Cercados de Espino, en un acto que contará con la presencia del alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez, del Consejero de Educación y Deportes del Gobierno de Canarias, Hipólito Suárez Nuez, y del concejal de Deportes, Ramón Suárez.

Remodelación del polideportivo de Cercados de Espino / LP/DLP

La jornada tendrá un marcado carácter festivo y deportivo, reuniendo a vecinos, aficionados y familias en torno a un encuentro de fútbol muy especial entre la Selección de Veteranos de Cercados de Espino y la Asociación de Exjugadores de la UD Las Palmas, en una mañana cargada de recuerdos, convivencia y pasión por el deporte.

Remodelación del complejo

La remodelación del Complejo Polideportivo de Cercados de Espino, financiada por la Consejería de Educación y Deportes del Gobierno de Canarias, ha supuesto una importante mejora de las instalaciones deportivas del barrio, con una inversión cercana a los 500.000 euros, destinada a modernizar y adecuar el recinto para ofrecer un espacio más seguro, accesible y funcional para los usuarios.

Entre las principales actuaciones realizadas destacan la renovación completa del césped artificial del campo de fútbol, la sustitución del sistema de riego, la instalación de nuevo equipamiento deportivo y la mejora del entorno del complejo. Asimismo, se ha actuado en los vestuarios y dependencias anexas, incluyendo trabajos de canalizaciones, fontanería, electricidad, impermeabilización, carpintería, pintura y accesibilidad.

Rehabilitación de la cancha

El proyecto también ha contemplado la rehabilitación de la cancha multideporte anexa, la mejora del vallado perimetral y la ejecución de una nueva rampa de acceso, reforzando así el compromiso municipal con unas instalaciones deportivas modernas y adaptadas a las necesidades de los vecinos y deportistas del municipio.

Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se invita a toda la ciudadanía a participar en esta jornada especial del domingo que simboliza la apuesta por el deporte, la convivencia vecinal y la mejora de las infraestructuras deportivas municipales.