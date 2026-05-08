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San Bartolomé de Tirajana inaugura la remodelación del Complejo Polideportivo ‘Maestro Antonio’ de Cercados de Espino

Las obras de mejora general de la instalación deportiva, con una inversión de medio millón de euros, se estrenarán con un partido de fútbol que enfrentará a los veteranos de la UD Las Palmas con los veteranos de Cercados de Espino

Complejo Polideportivo ‘Maestro Antonio’ de Cercados de Espino

Complejo Polideportivo ‘Maestro Antonio’ de Cercados de Espino / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana inaugurará este domingo, 10 de mayo, a las 12.00 horas, la remodelación integral del Complejo Polideportivo Maestro Antonio, en Cercados de Espino.

El acto contará con la asistencia del alcalde, Marco Aurelio Pérez Sánchez; el consejero de Educación y Deportes del Gobierno de Canarias, Hipólito Suárez Nuez; y el concejal de Deportes, Ramón Suárez.

La jornada incluirá un encuentro de fútbol entre la Selección de Veteranos de Cercados de Espino y la Asociación de Exjugadores de la UD Las Palmas, como parte de la reapertura de unas instalaciones que han sido objeto de una intervención financiada por la Consejería de Educación y Deportes del Gobierno de Canarias.

Obras en el Complejo Polideportivo ‘Maestro Antonio’ de Cercados de Espino.

Obras en el Complejo Polideportivo ‘Maestro Antonio’ de Cercados de Espino. / LP/DLP

La actuación ha supuesto una inversión cercana a los 500.000 euros y ha permitido renovar y acondicionar el recinto deportivo del barrio. Entre los trabajos ejecutados figuran la sustitución del césped artificial del campo de fútbol, la renovación del sistema de riego, la instalación de nuevo equipamiento deportivo y diversas mejoras en el entorno del complejo.

También se ha intervenido en los vestuarios y dependencias anexas, con trabajos de canalización, fontanería, electricidad, impermeabilización, carpintería, pintura y accesibilidad. El proyecto incluye además la rehabilitación de la cancha multideporte anexa, la mejora del vallado perimetral y la construcción de una nueva rampa de acceso.

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Con esta actuación, el municipio recupera un espacio deportivo renovado y adaptado a las necesidades de los usuarios de Cercados de Espino y del conjunto de San Bartolomé de Tirajana.

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