Telde celebra del 9 al 14 de mayo las II Jornadas de las Vestimentas Tradicionales de Gran Canaria

La Casa Condal de Telde acogerá a partir del próximo 9 de mayo las II Jornadas de las Vestimentas Tradicionales de Gran Canaria, una iniciativa organizada por la Asociación Cultural Erasmo Hernández y que cuenta con la colaboración de la FEDAC y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde, dentro de la programación cultural del Día de Canarias.

Las jornadas reunirán a destacados investigadores, especialistas y divulgadores del patrimonio etnográfico canario, consolidándose como un espacio de reflexión y conocimiento sobre la identidad cultural de Canarias, sus tradiciones y la importancia de preservar y difundir el legado histórico vinculado a la vestimenta tradicional y las costumbres populares del archipiélago.

La programación arrancará el viernes 9 de mayo, de 10.00 a 13.00 horas, con la ponencia Vestimentas Tradicionales de Gran Canaria, a cargo del investigador y docente Jorge Guzmán Villegas, referente en el estudio y divulgación del folclore y la indumentaria tradicional canaria. Su trayectoria incluye formación especializada en distintas islas y en Estados Unidos, así como reconocimientos por su labor en la defensa y conservación de las tradiciones populares.

Cartel de las II Jornadas de las Vestimentas Tradicionales de Gran Canaria / LP/DLP

El 11 de mayo, a las 18.00 horas, tendrá lugar la conferencia Identidad Canaria, impartida por David Naranjo Ortega, arqueólogo, licenciado en Historia y actual presentador del programa Tenderete de RTVE Canarias. Su experiencia profesional en arqueología, patrimonio cultural y recuperación de la memoria histórica lo convierten en una de las voces más reconocidas en la divulgación de las tradiciones y la cultura popular canaria.

La programación continuará el 13 de mayo, a las 18.00 horas, con la ponencia Vestimentas de Hábito y Lutos de Gran Canaria, a cargo de Dulce María Rodríguez de la Rosa, especialista en indumentaria tradicional y asesora técnica en patrimonio textil, reconocida por su trabajo en investigación, preservación y divulgación de la vestimenta tradicional de Canarias.

La jornada contará además con la participación de Francisco José Machado Trujillo, investigador y docente especializado en patrimonio, memoria e identidad cultural del archipiélago, cuya línea de estudio profundiza en la comprensión del patrimonio material e inmaterial de Canarias desde una perspectiva crítica y contextualizada.

Las jornadas finalizarán el 14 de mayo, a las 18.00 horas, con la conferencia El método de investigación en las Indumentarias Tradicionales, impartida por Ricardo Reguera Ramírez, investigador con décadas de trabajo dedicadas al estudio de la cultura popular y las vestimentas tradicionales de Canarias. Sus publicaciones sobre la indumentaria tradicional de Lanzarote y Fuerteventura se han convertido en obras de referencia dentro del ámbito etnográfico canario. La clausura contará además con actuación musical y baile, estando presentada por David Naranjo Ortega.

El concejal de Cultura, Juan Martel, invita a la ciudadanía "a aprovechar estas jornadas para seguir descubriendo y profundizando en nuestras raíces, nuestra vestimenta tradicional y nuestra identidad cultural, de la mano de grandes especialistas y referentes del patrimonio canario". Asimismo, destacó "la extraordinaria labor que desarrolla la Asociación Cultural Erasmo Hernández y el compromiso de la FEDAC por mantener vivo, investigar y divulgar un legado cultural que forma parte de la memoria colectiva de Canarias".

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Las II Jornadas de las Vestimentas Tradicionales de Gran Canaria refuerzan la importancia de seguir profundizando en el conocimiento de la identidad cultural canaria, poniendo en valor el trabajo de investigadores y especialistas que contribuyen a conservar y transmitir el patrimonio histórico y etnográfico de las islas a las nuevas generaciones.